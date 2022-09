Por: Ricardo Obando.

El partido del domingo al mediodía será clave. No solo porque el rival no quiere ver como Colo-Colo se podría coronar campeón, sino que también porque O’Higgins necesita sumar tres puntos para no ceder en la lucha por la clasificación a la Copa Sudamericana 2023.

En ese sentido, los rancagüinos están afinando la artillería para ir al estadio Nelson Oyarzún Arenas y salir victorioso frente a Ñublense.

“Sabemos que vamos a enfrentar a un rival que tiene una delantera eficaz. Nosotros tenemos que tratar de contrarrestar eso, siendo pacientes a la hora de marcar porque ellos mueven bien el balón”, manifestó en la previa el defensor Diego González.

El central, que se ha consolidado como titular, expuso que para ganar en la región del Ñuble deben seguir “siendo un equipo combativo, valiente, cerrado y más que nada ordenado, es lo principal para nosotros y estar concentrados los 90 minutos”.

UN PARTIDO INTELIGENTE

González fue consultado al respecto. Sobre eso, contestó que “se puede poner es título de hacer un partido inteligente. Si mantenemos nuestra inteligencia en el partido, creo que lo podemos sacar adelantes”, y que “tenemos que ir en busca de esos tres puntos, porque los necesitamos”.

Es más, expresó que “lo importante es que ganemos y juguemos bien” y que, respecto del rival, es un equipo que “tiene un juego muy directo y cuando están en la parte final del campo no dudan y terminan siempre las jugadas”.

Cabe consignar que, a falta de un entrenamiento para la entrega de la nómina, el probable 11 titulares de los celestes estaría conformado por: Alexis Martín en el arco; Fabián Hormazabal, Diego González, Fausto Grillo y Antonio Díaz en defensa; Camilo Moya, Juan Fuentes (Pedro Pablo Hernández), Matías Marín y Gastón Lodico en el medio terreno; Facundo Barceló y Esteban Moreira (Facundo Castro) en ataque.

Finalmente, el ir por la victoria más cuando se ha mostrado a un O’Higgins en alza en lo que al juego se refiere, sentenció que “creo que todos nos hemos dado cuenta de lo mismo, creo que ha habido un nivel de crecimiento súper notorio, eso nos llena de confianza. Hay una lucha constante por conseguir el puesto y ayuda a todo el plantel a estar en buenas condiciones. Los partidos nos van dando la seguridad y credibilidad de que con esa forma vamos a conseguir los puntos”.

¿Titular indiscutido?

En su vuelta a las canchas, tras superar una complicada lesión que lo tuvo alejado por más de un año, Diego González Torres ha cumplido un destacado papel, haciendo una dupla sólida junto a Fausto Grillo

Sobre eso, y ante la consulta de su consolidación en el puesto, apuntó que “indiscutible no me siento. Compito por ese puesto siempre, cuando estuve fuera y ahora que me toca estar jugando. Eso es semana a semana, con una evaluación partido a partido. Sí me siento con confianza y con muchas ganas después de estar tanto tiempo lesionado”.