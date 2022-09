Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

La prudencia y el respeto hacia las decisiones de los demás van a hacer de ti una persona de confianza. Los que te rodean lo leerán en tu frente y depositarán en ti información de la que podrías hacer un uso interesado.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

El día pasará sin grandes sorpresas y terminará como muchos otros. Tan sólo encontrarás novedades en el terreno familiar y sin grandes repercusiones en tu vida. La lectura y la música pueden aportarte un punto de excitación interesante.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Intenta ser más metódico en el trabajo y la situación fluirá hacia el éxito, ya que también te beneficiarás de la ayuda de personas influyentes en tu vida profesional. No desaproveches la oportunidad.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Esta noche tendrás sueños muy intensos y clarificadores que te pueden ayudar a descifrar un enigma de tu mente. Sentirás necesidad de renovar ciertos aspectos de tu vida que han quedado obsoletos, pero que te cuesta reconocer.

LEO (23 julio – 22 agosto).

La rutina quedará hoy rota por deseo explícito de los astros, que te ponen a prueba con multitud de sorpresas. En todos los terrenos de tu vida diaria puede encontrar una sucesión de obstáculos y satisfacciones.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Buen momento para buscar el tiempo necesario y hacer un pequeño ejercicio de reflexión. Con poco que bucees encontrarás el tesoro que buscas, algo en lo que hurgar hasta descubrir sus secretos. Valorarás la propuesta profesional que te van a hacer.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Esa indecisión que te caracteriza va a ser una pieza clave para no precipitarte a la hora de comprar o no esa casa que te ofrecen. Quizás pienses que estás perdiendo una oportunidad, pero a la larga no te arrepentirás de no haberte decidido.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tu mente estará activa, con ideas nuevas y renovadoras, y ahora será el momento de realizar algo que te llene plenamente. En el amor, tienes algo pendiente que no debes posponer. Si haces un esfuerzo, tu relación mejorará.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Te sentirás atraído por todo aquello que se relacione con la solidaridad en todas sus vertientes, sería una buena ocasión para participar en algún proyecto de ayuda en tu comunidad. Encuentra un hueco para relajarte con los tuyos.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Recibirás una gran sorpresa que estará muy relacionada con tu vida de pareja. Tendrás tiempo para disfrutar de ella y sabrás muy bien cómo hacerlo. En el campo económico tendrás un pequeño bajón, pero no será nada grave por el momento.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tal vez tengas tiempo libre para avanzar algo del trabajo que te tiene preocupado últimamente. Si consigues hacerlo a primera hora, despejarás tu mente y después disfrutarás mucho más de tus pasatiempos.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Te darás cuenta de que quizá el mundo en el que te mueves no es el más apropiado para desarrollar las habilidades que te harían feliz. Estás condicionado por la rutina y las facilidades que te has creado, pero hoy es probable que hoy te atrevas a romper con todo.