ARIES (21 marzo – 20 abril).

Tendrás la ilusión de conseguir una escapada romántica con tu pareja o un viaje que estabas planeando desde hace tiempo. Problemas con las personas mayores de la familia te complicarán las cosas, pero alguien te ayudará a salir del apuro.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Una mayor aproximación con tu pareja te aliviaría de las tensiones acumuladas. Tienes que ser menos exigente con sus cosas, sobre todo si está pasando una etapa de dudas o reubicación. Dedícate hoy solamente a disfrutar.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Tu pareja te servirá de apoyo total para una situación delicada en el entorno familiar. Descubrirás que habías minusvalorado sus capacidades en ese terreno, y puede que sirva de base para una relación con auténtico futuro.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Hoy la pasión va a acudir a la cita y estarás dominado por una especie de ilusión desbordante y excitación incontrolada durante gran parte del día. Conversarás con facilidad y la palabra te ayudará a salir de más de un atolladero. Estarás rodeado de dinero.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Todo lo que esté relacionado con el arte y la creación puede tener especial calado en tu estado de ánimo en estos días. Tal vez descubras una vocación, aunque sea tardía. Al menos lograrás el reconocimiento de la tranquilidad de conciencia por haberlo intentado.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Intenta fijar tus objetivos lo antes posible en el trabajo y no te preocupes por los obstáculos. Con una actitud demasiado reservada tal vez no consigas alcanzar las metas que te has propuesto. Saca algo de tiempo para ir al gimnasio.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Las compras de la nueva temporada han dejado tus cuentas un poco maltrechas, ya sabes lo te toca: reducir gastos allí donde realmente no te hace falta gastar. Si tienes familia, te será un poco más difícil, pero todos entenderán la situación.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Hoy vas a levantarte con muchas ganas de hacer deporte y todo lo que suponga ejercicio físico. Tendrás ganas también de estar al aire libre y de compartir tu tiempo con la naturaleza. Los animales de compañía son importantes en tu vida o lo serán a partir de ahora.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Los niños Sagitario van a dar guerra durante todo el día. Se sienten atrapados entre tanta persona mayor y necesitan más compañeros de juego. Las familias que tengan más de un miembro de este signo van a sufrir de su volatilidad, y habrá discusiones varias.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Lograrás llegar muy alto en tus propósitos para el nuevo curso si dedicas todas tus fuerzas a ello y no diversificas tus intereses. Tendrás que dejar momentáneamente de lado tu vida personal si quieres tener ese tipo de éxito.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Aunque te cueste al principio debes trazar un plan de ahorro para mejorar tus posibilidades financieras y sacarle el máximo rendimiento a tus ingresos. En el amor, intenta comprender y apoyar a la persona amada en unos momentos tan delicados para ambos.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

El contacto con la naturaleza y los animales puede darte una perspectiva distinta de los acontecimientos que te están ocurriendo. Cambiará tu visión de las cosas cuando compruebes que la vida sigue ajena a tus preocupaciones. Mal día para reuniones multitudinarias.