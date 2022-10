Por: Mariel Fernández Moris

La Estrella es una localidad campesina-agrícola perteneciente a la Provincia Cardenal Caro de la Región de O’Higgins, distante a dos horas de la capital regional, Rancagua.

Al ser un pueblo lejano y apartado del resto de otras comunas la hacen ser poco visible e incluso de su existencia, pero detrás de enormes cerros verdes y de las cinco entradas que tiene esta comuna se esconden necesidades básicas que en el último tiempo se han ido incrementando dada la llegada explosiva de habitantes que se ha duplicado de acuerdo a los datos contenidos dentro del censo del año 2017, esto debido a la explotación y venta de territorios aledaños al sector urbano de la localidad.

Pero, ¿Cuál es el costo para aquellas personas que llegan por primera vez a la comuna y que decidieron emigrar de las grandes urbes en busca de una mejor calidad de vida?

Claramente el no contar con servicios como ausencia de farmacias, veterinarias, bancos, centros clínicos, tiendas de múltiples necesidades o notarías sumado a que no hay estacionamientos en plena hora punta lo que genera un atochamiento de vehículos en las principales avenidas, ingreso de camiones de alto voltaje a la zona urbana, el no respeto de las vías sumado a la gran cantidad de personas por las calles los fines de semanas, la inseguridad en los sectores, la pobreza, el abigeato, escasez hídrica, incomunicación por caída de señal de internet y de celulares en meses invernales. Los vestigios de una decisión que quizás no fue la mejor, pero que es necesario contar.

De manos atadas

Ricardo Hidalgo es actualmente el Director de Obras (S) y Roxana Cáceres encargada de la Oficina de Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Ambos profesionales nos reciben en el municipio para contarnos más antecedentes en cuanto a la rápida expansión de sitios no agrícolas que se han vendido en la zona y los efectos colaterales que dicha situación ha generado en la comuna, cuyo crecimiento en cuanto a habitantes ha sido evidente.

Roxana, ¿Por qué cree han surgido tan rápidamente las compras de terrenos?

“Se supone que el bajo costo del terreno acá en la comuna, en el sector rural, esa fue la primera incidencia para que personas que tengan una visión de comercio compraran estos terrenos y los subdividieran, por otro lado, los vacíos legales que tenemos en el país también permiten que nos lleven a hacer estas situaciones; tenemos la subdivisión de 5000mts que sigue siendo un terreno agrícola-permitiendo dos viviendas, que es abalada por el Estado, en la cual estos terrenos agrícolas no tienen las condiciones de servicios básicos para generar asentamientos”.

¿Algunas parcelas no tienen luz ni agua?

“Exactamente, en porcentaje yo creo que el 80% carece de esa situación. Hoy en día la parte eléctrica se está llevando un poco más adelante que los otros servicios, creo que CGE igual ha hecho grandes proyectos, hay personas que se están moviendo más en esa situación”.

En este caso, cuando la persona compra una parcela agrícola y ve que no hay agua ni luz, a dónde tiene que recurrir.

“A ellos les venden muchas veces. Partamos de la base de que hay familias que dicen que les vendieron engañadas porque dicen que les vendieron con factibilidad de luz y de agua, publicidad engañosa, pero hay otras familias que compraron con pozos en sus terrenos, pozos con factibilidad de agua, y en ese sentido pasa a ser un problema después nuestro de la municipalidad porque son servicios que los vecinos vienen a solicitar acá al municipio y ya nuestra comuna cuenta con un problema de escasez hídrico que nosotros no tenemos hoy en día agua, entonces hacemos el reparto a través de camión aljibe, años atrás se lo hacíamos a 20 vecinos y hoy día estamos entregando a 104 vecinos y hay muchos que solicitan o exigen a veces a la municipalidad el servicio, pero nosotros no contamos con agua, no contamos con el servicio para entregarla. O sea, yo siento que nosotros somos conscientes de que no todo el tema de las parcelaciones ha sido malo, ha generado un crecimiento a la economía local, yo creo que eso es importante porque años atrás aquí en la comuna había una ferretería y era suficiente, hoy día no, con la cantidad de vecinos que hay sí se ha justificado el crecimiento a nivel de comercio, de hecho, uno ya el fin de semana sale y tú vas acá al centro y ya te encuentras que anda mucha más gente”.

Se hizo pequeña la comuna para tantas personas

“Exacto, lo que pasa es que el crecimiento ha sido como tan rápido que nosotros hoy día no contamos con la infraestructura para la cantidad de población, ese es el tema. Entonces, hay vecinos que si bien esta es su segunda casa, pero también tenemos otros vecinos que llegaron y que se han quedado acá, entonces hace 4-5 años atrás a lo mejor se pensó en cerrar algunas de las escuelas porque nosotros no teníamos matrícula, o sea no habían personas, teníamos colegios con 4 o 5 niños como era el caso de un sector de la comuna, Guadalao por ejemplo, pero hoy día eso ha ido en aumento, entonces el tema está en si nosotros contamos con los servicios para esta cantidad de personas porque hoy día está el Centro de Salud Familiar (CESFAM), se nos hacen chicas las escuelas, se nos hace poco el tema de algunos servicios; el traslado de los estudiantes también pasa a ser un problema porque si antes teníamos tres servicios de acercamiento hoy día necesitamos seis o siete servicios”.

¿Eso pasa también por un tema de que ha quedado un poco de manos atadas para poder brindar soluciones?

“Es que pasa por un tema de recursos siento yo, en el fondo una comuna que era pequeña, que era rural, se ve afectada con este crecimiento explosivo de población y lamentablemente eso no va asignado a recursos, así lo visualizo yo”.

Por su parte, en la Dirección de Obras del Municipio han visto las consecuencias de la cantidad de habitantes que han llegado a La Estrella a través de diferentes problemas como, el aumento en casi un 300% en el recurso hídrico, los micro basurales en diferentes puntos de la comuna y la falta de profesionales que ayuden a prestar una mejor labor.

Ricardo, si nos pudieras contar, ¿Qué sucede en la Dirección de obras del Municipio?

“En la Dirección de obras es compleja la situación porque para tener un número cierto de cantidad de población que se está incorporando a la comuna, para nosotros como Dirección de obras no tenemos esa referencia porque nadie va a la Dirección en la cual nosotros tenemos que exigirle permiso de edificación, con ello nosotros tenemos la salvedad de decir qué cantidad y cómo es el crecimiento de la comuna y el crecimiento de la comuna si no tienes un permiso de edificación no tienes un registro de esta situación. No tienes el número y la contabilidad de lo que pudiésemos saber como crecimiento de la comuna, no hay referente, nosotros no podríamos decir que porque entregamos 20 permisos de edificaciones ese el crecimiento de la comuna, no es un número real porque sabemos que las construcciones ilegales o sin permiso son mayor o triplican, cuadriplican a los que pueden tener un servicio de edificación, y eso nos lleva a otros problema; nosotros cómo atraemos recursos vs al crecimiento, no tenemos una estadística y si la gente no viene a regularizar nosotros también como municipalidad no los recursos para hacer la fiscalización que debería hacerse en estas parcelaciones, en la cual nosotros hacemos fiscalizaciones, pero llanamente la gente no se muestra interesada en generar los permisos de edificaciones, pero sí el no tener los permisos de edificación le causa problemas porque no tienen los servicios básicos, no vive con las condiciones mínimas de habitabilidad, entonces ellos lo ven como un problema, pero más allá de eso lo que estamos intentando es que tengan las condiciones mínimas de habitabilidad.

Sí, el impacto, porque estos terrenos son agrícolas y según la figura de la subdivisión siguen siendo agrícolas, pero no hay un realce de cómo llegar e impactar sobre esa vegetación, sobre lo que existe, sobre el terreno, porque esas personas que vienen acá el ideal de ellos es hacer su vivienda en la cual no generan la conciencia e impacto que están provocando sobre el terreno, entonces también eso los lleva a inseguridades; el tema de los incendios, el tema de seguridad de los mismos Carabineros, entonces todo eso nos lleva a tener una alerta como comuna en la cual hay un crecimiento desordenado, en el cual no tenemos una planificación. Entonces eso nos lleva a tener problemáticas, porque si hay algo que no prevés siempre vas a tener problemas.

¿Ese es el objetivo también del permiso de edificación?

“Exactamente. Ese es el objetivo del permiso de edificación, por ende el 99% de las parcelas no tienen permisos de edificación y si no tienen los servicios básicos no los van a poder tener, porque para resguardar un permiso de edificación tienes que tener los servicios básicos y eso es responsabilidad del propietario, no es responsabilidad del Estado porque no nos podemos hacer cargo de las decisiones de un privado, nosotros no somos los que compramos el terreno, el Estado no les dijo que compraran ese terreno para posteriormente entregarles recursos para tener las condiciones mínimas. Esa es la gran problemática que tenemos nosotros hoy en día, no podemos decir un número porque también quienes entregan las subdivisiones es el SAC y quien las valida es conservador de bienes raíces, entonces nosotros no tenemos esa información, no trabajamos con esas informaciones para poder generar una estadística o un número que pudiese dar claridad del crecimiento demográfico de la comuna”.

¿Algo que te gustaría mencionar?

“Yo creo que es importante señalar que en ningún momento estamos en contra de las parcelaciones sino que es ver cuáles son los efectos que esto ha traído a la comunidad y en el fondo el impacto que ha generado porque si bien como te mencionaba está este lado que ha sido positivo, el crecimiento de la economía local, pero también esto trae otras problemáticas, de hecho ,por ejemplo, ha surgido mucho el ataque de los perros al ganado, eso ha sido un problema que hemos tenido nosotros como comuna y yo creo que no escapa de la realidad de otras comunas aledañas, tengo entendido que Marchigue tiene la misma problemática, Litueche, entonces claramente eso afecta a la producción agrícola de nuestros vecinos porque nosotros tenemos muchos pequeños agricultores que viven de su ganado, entonces hoy día ellos se han visto afectados”.

Y esto afecta también en el área de la salud y de la educación.

“En los últimos años y ahí se ve un aumento considerable que se viene dando del 2019 a la fecha, en el 2019 fueron 253 matrículas, en el 2020 321, en el 2021 362 y hoy día si no me equivoco son más de 400 alumnos que hay”.

Considerando también que hay mucha lista de espera

“Exacto, eso es lo otro. Entonces, son como esas las problemáticas con el tema de las parcelaciones, que son parcelaciones agrícolas que pasan hoy día…ya no es la segunda vivienda solamente sino que pasa a ser su vivienda definitiva, entonces la comuna tampoco es una comuna que genere mucho empleo, ha sido difícil tratar de llevar como esta convivencia, yo igual considero que a nivel regional o a nivel nacional debiese abordarse esta problemática porque es una problemática que nos afecta a nosotros hoy día, pero también esta misma problemática la sufren los vecinos de Litueche, de Marchihue que son comunas que son pequeñas y que son rurales que de cierta manera estamos relativamente cercanos a Santiago , por ejemplo hoy día es fácil comprarse una parcela acá porque estamos a 2:30h -2:00h de Santiago, igual hoy día con el regreso de la presencialidad yo creo que hay hartos vecinos que se han ido a Santiago, pero aun así hay hartos vecinos que su vivienda definitiva es acá, entonces cuando se saca como esta fotografía, esta imagen de cómo ha cambiado la comuna que ya no es 100% agrícola como era antes, es como impactante ver la cantidad de parcelas que se han generado y el otro tema es lo de la deforestación; ese es otro problema que se ha generado”.

¿Cuál es el impacto que se ha generado en estos terrenos?

También otra área es en seguridad.

“Eso también iba a señalar, o sea hoy día cuando vemos las estadísticas delictuales a nivel regional también eso ha crecido, ha aumentado la cantidad de delitos acá en la comuna. No quiero que quede como que ellos son los responsables, pero en el tema de seguridad también genera una alta demanda de la municipalidad, es un área que es compleja porque efectivamente si vemos los informes se ve que hay más denuncias. Al tener mayor expansión demográfica tienen mayores riesgos y esos riesgos pueden ser en temas de seguridad, transporte, telecomunicaciones y cosas así, los cuales no prevén, es complejo al no tener las estadísticas y no tener el crecimiento real no puedes decir en cuánto más podemos crecer, esa es una de las grandes problemáticas que tenemos”.

En el tema de salud también, o sea la cantidad de pacientes que hoy día están inscritos en el CESFAM, eso también ha aumentado, las atenciones que se entregaban, y eso también ha llevado a que la municipalidad a través del departamento de salud-haya tenido que contratar más profesionales, más médicos porque ha aumentado la demanda”.

¿Esos son los principales problemas que tenemos hoy en día en la comuna?

“Con el tema de las parcelaciones sí, pero yo insisto que es una problemática nivel país y más en estas comunas que son más pequeñas, que son más rurales. Más allá de llamarlas problemáticas, creo que es hacer las políticas en base a estos crecimientos, yo creo que ahí está la respuesta a cómo podemos enfrentarlo porque llamarlo problemática yo creo que la gente que vive en estas parcelaciones pueden sentirse pasadas a llevar, entonces yo creo que las políticas que se están llevando a cabo no van acordes a este tipo de movimiento de las expansiones demográficas en las comunas pequeñas como La Estrella”.

**Un viaje al recuerdo a una Estrella en su máximo esplendor

Victoria Marcela Veas es encargada hace más de 30 años de la biblioteca pública de la comuna de La Estrella. Es nacida y criada en esta alejada localidad de la región de O´Higgins específicamente en el sector de Quebrada Virgen, distante a no más de 15 minutos del centro de la comuna.

Si nos pudieras contar un poco, ¿Cómo era la vida en la comuna hace como 20 años atrás?

“Antes de que llegaran las empresas era una vida tranquila de campo donde todos nos conocíamos, trabajaba la mayor parte de la gente la agricultura, el campo, llámese en su crianza de ovejas, el cultivo de cereales. Aquí se cultivaba harto lo que era la lenteja, el garbanzo trigo, maíz esto todo se ha perdido, todo fue desapareciendo con el tiempo porque ahora ya la comuna de La Estrella no produce eso, es muy poco, solo va quedando en pequeña escala lo que es la crianza de bovinos, de las ovejas, es lo que más se está criando, se ha ido perdiendo eso de la vida tranquila de campo”.

Esto también se ha visto influido en lo que se ha ido incrementando durante los últimos tiempos que tiene que ver con las parcelaciones, ¿no es cierto? Eso también ha influido en tu calidad de vida como estrellina.

“Sí, como te decía yo, empezó ya nos empezamos a dar cuenta que empezó a cambiar con la agroindustria, llegaron acá a la comuna y después para rematar en estos últimos años podríamos decir que en los últimos cinco años es donde se ha visto mucho el asunto de la parcelación. Ahí ya nos vino a matar”.

¿En qué sentido tú encuentras que las parcelaciones han influido?

“Yo creo que la parte de inseguridad porque han venido, ha llegado gente que no conocemos, todo lo que ha ocurrido, antes tu podías dejar hasta una bicicleta a orillas de la vereda, en la acera, de un día para otro y nadie te la sacaba. El problema de la sequía, si ya las agroindustrias nos tenían con el tremendo problema de agua ya ahora la parcelación, esa gente porque les están vendiendo propiedades sin agua, sin luz, andan desesperados sacando agua de los esteros. imagínate ahora con los parceleros, hay un problema inmenso y tú sabes el problema de agua que tenemos acá en la comuna y cada día va en avance, así que imagínate. La parte de salud también, la salud no ha sido muy buena acá en la comuna, se han ofrecido a mejorar las mismas empresas que han llegado, pero han sido solo palabras y no se han cumplido”.

Y ahora con mayor razón deberían también mejorar la salud, educación, digámoslo de cierta forma; el foco también es que La Estrella está creciendo, pero en cantidad de habitante no en infraestructura.

“No en infraestructura. Es que yo creo que las entidades públicas no le han tomado el peso todavía, no han tomado el peso de estas como 5mil parcelas que ya hay acá, imagínate la misma cantidad de parcelas que se han vendido en la comuna ya redoblan la cantidad de gente que vivimos aquí, solamente el número de parcelas y si por cada parcela tú le pones que vienen 4 personas, entonces saca la cuenta, cuánto va a crecer en población la comuna y si tenemos ese gran problema de agua, también de luz, tú te das cuenta que en el verano a veces hay cortes de luz, que tenemos problemas de luz acá en la comuna y la escasez hídrica acá, por algo se llama secano costero, toda la provincia Cardenal Caro es un secano costero porque tenemos problemas de agua y con todo el asunto de las erosiones del terreno y de la destrucción de la flora nativa cada vez hay más escasez hídrica, menos llueve, tú te das cuenta que no llueve y no entendemos que entre más destruimos la naturaleza, menos agua vamos a tener y más calor nos va a atacar, esto más seco se va a poner, imagínate por cada parcela un pozo profundo, qué pasa con las napas, porque antes imagínate tú se hacía una noria, lo que aquí se acostumbraba mucho cuando era chica yo, cuando tus papis también, todo el mundo tenía una noria, todas las casas tenían una noria, a los 6-8 metros, tenían una noria con 2-3 metros de agua, ahora hoy día están a 60-80 metros, en algunas partes a 100-120mts encontrando el agua , ya ahí se produce el problema con los árboles nativos que son arboles duros para vivir aquí en el secano costero- se están secando por esta escasez. La contaminación también, el problema vial: hay horas, 5:00-7:00pm hay problemas de atascamiento de vehículos aquí en la av. Donde está la panadería ahí en Manuel Rodríguez lleno de vehículos, en el colegio todos los días cuando vienen a dejar a los niños y a buscarlos porque los caminos no están hechos para una gran población, no están preparados y desgraciadamente no lo veo a futuro que puedan porque por ser una avenida no van a destruir las casas de nosotros para enmendar la avenida, en la avenida que vivo yo tampoco se puede hacer porque cuánto sería el gasto para agrandar la calle, sería deshacer agua potable, alcantarillado, casas de las personas porque las casas están ahí mismo cuánto, esos recursos la municipalidad no los tiene”.

Y de cierta forma de parte del Estado tampoco hay como una responsabilidad en cuanto a este tema porque en el último tiempo se ha incrementado, pero viene de hace por lo menos cinco años atrás

“Pero ha crecido, ha crecido en demasía, yo el año pasado y este año como que me he dado cuenta el daño que están produciendo y yo creo que no es solamente en el pueblo nuestro, en Litueche y Marchihue, una amiga me decía que está lleno de parcelas también y es un daño que nadie para porque el corredor de propiedades lo que le interesa es vender, les vende también falsas ilusiones ofreciéndoles agua y luz. Suponte en la misma Piedra del Baile, si los señores que compraron, el primer Larraín que compró, compró para hacer plantaciones y no pudo porque terminó regando la plantación de ciruelos con agua de esteros, pero no le daba el agua de estero”.

Se sabe que lamentablemente en La Estrella también se está haciendo un proyecto donde se van a instalar 700 parcelas, digamos también que este sector es el pulmón verde de la comuna, que le parece dicha situación

“Eso sí y la historia que tiene ese sector, la Piedra del Baile tiene historia muy linda, ahí ocurrieron acontecimientos importantes, todavía hay nietos que se recuerdan que sus papás les contaron que sus abuelos se casaron ahí, se casaron en la Piedra del Baile y duraba el matrimonio 5-7 días. Tú sabes que antiguamente a los matrimonios tú no llevabas el regalo como ahora, antes era comida, tu llevabas comida, si tu tenías un chancho lo llevabas de regalo, si tenías una vaquilla, pavo, pollo, vino, chicha, aguardiente, todas esas cosas y el matrimonio duraba hasta que se terminara la comida y el trago, así que así se medía si los matrimonios eran buenos o malos, si duraba uno o dos días era porque era malo, era pobre el matrimonio, pero si duraban 5,6,7 días. Se perderá además toda la fauna nativa del sector”

Es triste decirlo, pero otra consecuencia de este fenómeno es que poco a poco se está destruyendo la flora y fauna nativa de los diferentes lugares de la comuna que se han utilizado para la venta de terrenos agrícolas que en estos casos se utilizan para ser habitacionales. Hoy La Estrella, está en manos de personas que priorizan su bienestar económico y no ven a su alrededor el impacto negativo que puede traer la venta de parcelas y cómo este afecta a la calidad de vida de estrellinos y estrellinas.