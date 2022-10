Ya son más 30 años los que Luis Castillo lleva en la División El Teniente. “He pasado por todas las áreas, excepto el ferrocarril”, asegura el hombre de 53 años, quien hoy es operador experto en extracción en la mina Diablo Regimiento, donde desarrolla labores en la reducción secundaria.

“Reducimos las rocas de gran tamaño a uno ideal para transportar a través de los piques, camiones o el ferrocarril”, explica. “También hacemos la ‘descolgadura’, cuando las rocas quedan atrapadas en las zanjas de producción donde sale el mineral. Cuando eso pasa, se hacen perforaciones, se cargan con dinamita y se reducen”.

Por eso, afirma Luis, quienes trabajan en estas labores deben contar, además de los permisos para el manejo de equipos, con licencias de transporte y manejo de explosivos.

“Actualmente opero maquinaria, hago instrucción a los equipos de trabajo, actualizo instructivos, recibo a los equipos nuevos y hago inducciones”, detalla.

¿Cómo fue su primer día de trabajo?

“Es bien divertido recordarlo. Cuando llegué me pasaron unos overoles azules, botas largas, un par de guantes, unos cursos y vamos a trabajar. Me mandaron a hacer andamios para los mineros de pique. Había que subir palos de 6×4 de coihue y poner tablones de eucaliptus. Llegué muerto a la casa, nunca había hecho un andamio”.

¿En qué otras áreas y tareas se ha desempeñado en El Teniente?

“Mis inicios fueron en El Teniente 3, Isla, trabajé en las buitras (pozos donde baja el mineral), en el sistema de extracción manual, donde no había martillo picador, sino una maza con la que se echaba abajo la roca.

También estuve en la construcción de El Teniente 3, en Quebrada Teniente, parte de lo que es el Sub-6, Reservas Norte y Fortuna. Trabajé en la operación radial, en Desarrollo en Minas y ahí me especialicé en las palas que cargan el mineral. Con el tiempo me perfeccioné y llegué al Diablo Regimiento”.

¿Cómo ha visto la llegada de la tecnología al trabajo en la mina?

“Ha sido innovador. Antes usábamos una pala de una yarda y media, chiquita. En el extranjero a las palas le llaman scoop, entonces a esta más pequeña le decíamos «escupito». Después llegaron las más grandes e incluso una eléctrica, que era con cable, enchufada. Le decíamos la ‘pala yo-yo’, porque tenía un carrete que iba y volvía, como el cable de las aspiradoras.

Hoy las nuevas tecnologías son excelentes, sobre todo para la salud de los trabajadores. Antes había mucha exposición al ruido, choques y otros riesgos, pero con las palas comandadas a distancia, la persona las maneja en un sillón aquí en la mina o en Rancagua, con tecnología de punta”.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

“Enseñar, entregar conocimientos a las personas. He hecho escuelas de LHD, incluso a las mujeres que llegaron acá, a las primeras aprendices que hoy están operando equipos”.

¿Cómo calificaría su trayectoria en la División?

“Mis años en la División han sido excelentes. He hecho mi carrera y he sido reconocido por las jefaturas. Me considero un buen trabajador y creo que mis jefes también lo consideran así”.