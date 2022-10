Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Si concentras todas tus energías en el trabajo puedes desequilibrar otros aspectos de tu vida que necesitan ser revisados. Las relaciones afectivas van a sufrir altibajos que harán sentir mal y afectarán a tu salud.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Hoy puedes esperar importantes beneficios y ayuda por parte de alguien con quien no tienes demasiada confianza. En general, las asociaciones de ideas o esfuerzos surgirán con naturalidad en beneficio de los grupos con los que conectes.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Facilidad para entablas conversación con personas a las que no conoces y sobre las que no tienes ninguna información, lo que te vendrá estupendamente si te dedicas a los negocios o al marketing.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Los asuntos médicos relacionados con la familia trastocarán tus planes para estos días, todo se supeditará a estos problemas, pero lo más importante será salir con el alivio de que no ocurre nada grave.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Hoy te costará enfrentarte al trabajo. Tendrás la posibilidad de hacer que haces algo y limitarte a ordenar papeles encima de la mesa y hacer unas cuantas llamadas. Mañana será otro día y seguro que lo afrontas con más energía.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

La situación de los astros anuncia un acontecimiento importante o una buena noticia que ronda tu signo. En el trabajo o lo estudios se acerca un reconocimiento al esfuerzo y al sacrificio.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Los impulsos que de vez en cuando sientes hacia la solidaridad con los otros te llevará a preocuparte más seriamente por las organizaciones sociales, el voluntariado. Puede que debas tomarte la molestia de cambiar tus horarios, pero te alegrarás de ello.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Los sentimientos hacia tu pareja no cambian pero, sin embargo, sientes que algo no va bien y que eres tú el culpable. Nunca has creído en las relaciones eternas, pero sí creías haber encontrado a la persona adecuada. Ahora dudas y no puedes pensar con claridad.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Si en el trabajo no ves cambios positivos y te amenaza la rutina, recurre a tu círculo de amistades para buscar otras salidas profesionales. Un amigo te podrá ayudar. En el terreno amoroso no hay problemas en el horizonte inmediato.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Has vivido unos estupendos días últimamente, todavía mejores si han sido de vacaciones, pero lo importante es que te habrás dado cuenta de que desaparecen las dudas y podrás ver sin dificultad que todo lo logrado a nivel familiar es lo más importante.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Te sentirás en deuda contigo mismo por no haberte prestado demasiada atención últimamente y decidirás hacerlo ahora; es un buen momento por las circunstancias que te rodean, aunque debes tener cuidado para no quedarte sólo en tu egoísmo.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

La incertidumbre te llega en estos momentos en el terreno laboral, pero no debes temer a esta etapa de cambios, incluso si te esfuerzas un poco saldrás favorecido. Sobre todo evita las discusiones.