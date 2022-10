Por: Tomás Arcas

Fotos: Marco Lara

Recientemente, en en el auditorio de la Universidad Estatal de O’Higgins, la seremi del Medio Ambiente, Giovanna Amaya, dio cuenta del balance de la Gestión de Episodios Críticos 2022 (GEC), período comprendido entre abril y agosto y que forma parte del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA).

En la instancia, a la que acudieron diversas autoridades regionales, directivos y académicos de la UOH y representantes de otras instituciones de educación, la encargada de la cartera en O’Higgins informó que, por sexto año consecutivo, no se registraron episodios de alerta, preemergencia y emergencia ambiental por material particulado grueso (MP 10). Además, se observó un aumento de tres casos -respecto al 2021- de alertas ambientales por material particulado fino (MP 2,5), totalizando 27 episodios.

Además, la seremi del Medio Ambiente informó que se redujeron en forma significativa (50%) las preemergencias por MP 2,5 en relación al año pasado. Asimismo, pese al aumento señalado sobre las alertas de material particulado fino, de igual manera se constata una reducción de episodios desde el año 2013 a la fecha del 10%, en el caso de alertas por MP 2,5, y del 81% en el caso de preemergencias por el mismo material.

“Hemos tenido una sintonía bastante buena con la ciudadanía, que se ha visto preocupada de las temáticas medioambientales, sobre todo en lo que respecta a la contaminación atmosférica”, mencionó Amaya, agregando que desde 2017 no se constatan episodios de MP 10 y que, “respecto al fino, hemos tenido una reducción bastante considerable, lo que va claramente de la mano con la acción conjunta que hemos tenido en los servicios públicos que tienen competencias dentro del PDA”.

En total, son cuatro las estaciones de monitoreo en O’Higgins: dos en Rancagua, una en Rengo y otra en San Fernando. Al respecto, la seremi del Medio Ambiente sostuvo que “en algunas estaciones hemos tenido una baja de sobre el 60%, lo que ha permitido tener condiciones bastante favorables”. Eso sí, la ingeniera en administración agroindustrial advirtió que “en los meses desde abril hasta junio no tuvimos lluvia y eso generó los episodios de alerta, pero desde julio a agosto hubo mayores lluvias, lo que permitió generar la disminución del material particulado”.

Asimismo, el senador de la Región de O’Higgins, Juan Luis Castro, puntualizó que hace pocos días se despachó del Congreso la ley que establece a la leña como biocombustible: “Esto significa que va a ser fiscalizada y que va a tener la mirada del Estado para su comercialización, su producción, su acreditación, para tener los puntos limpios, tener leña que sea seca”, declaró el médico, adicionando que “esperamos que muy pronto este instrumento legal vuelva a regular lo que estuvo desregulado durante décadas y siglos en nuestro país”.

En tanto, el delegado presidencial regional de O’Higgins, Fabio López, evaluó el balance como positivo ya que “tuvimos un trabajo bien realizado gracias al punto inicial que hicimos a las afueras de la ex Gobernación, en donde prácticamente todos los servicios con potestad fiscalizadora estuvieron convocados”. “Tuvimos muy buenas condiciones de ventilación y también nos apoyó mucho la condición meteorológica, porque tuvimos muchos episodios de lluvia, lo que nos permitió tener pocos episodios críticos y eso es importante destacar, al igual que la conciencia de la ciudadanía sobre el cuidado que debemos tener de nuestro medio ambiente”.

SEMINARIO PRESENCIAL EN LA UOH

Para esta ocasión, se definió que la entrega del balance de la GEC 2022 formaría parte de un seminario titulado “Calidad del aire: Seguimos descontaminando el valle central de la región de O’Higgins”. Además de la participación de la seremi del Medio Ambiente, el conversatorio contó con una exposición del senador Juan Luis Castro relativa a los impactos en la salud humana del MP 2.5 y del académico del Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la UOH, Raúl Valenzuela, quien dio a conocer el plan del Observatorio de Contaminación Atmosférica.

“Este es un proyecto que presentamos al Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) de O’Higgins que incluye, entre otras cosas, la medición de contaminantes, mediciones inmediatas de la atmósfera, distribución de aerosoles, simulaciones numéricas, pronósticos y, junto con todo eso, tratar de acercar toda esta temática a la ciudadanía desde el punto de vista de los datos, de la información y de los estudios”, comentó el académico de la UOH, añadiendo que “nos parece excelente recibir esta instancia en la universidad y es parte de lo que el proyecto del observatorio también quiere hacer”.

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA POR MP2,5

Consultada por El Rancagüino respecto a los avances del nuevo Plan de Descontaminación Atmosférica por material particulado fino, la seremi del Medio Ambiente señaló que este “se encuentra en Contraloría, se resolvieron las observaciones que hizo el órgano y se volvió a ingresar hace un par de meses”. “Estamos a la espera de lo que diga Contraloría, obviamente ellos se toman sus tiempos y, si todo resulta bien, a finales de este año o comienzos del próximo podríamos contar con el nuevo plan”, dijo Amaya.

Por su parte, el senador Castro anunció que va a pedir una reunión con el Contralor General de la República “a objeto de acelerar el plan de MP 2,5, porque yo no me imaginaría llegar a la próxima temporada 2023 sin el plan en operación”. “La ciudadanía no puede esperar, podemos o no tener lluvia, pero aquí también se requiere la energía decisiva del Estado, que controle, que fiscalice, siendo la partícula más nociva para el organismo humano”, aseguró el parlamentario del PS.