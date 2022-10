Después de casi dos décadas, los seguidores de la obra de J.R.R Tolkien volvieron a la Tierra Media a principios de septiembre de la mano de “The Lord of The Rings: The Rings of Power”, la serie que continua el universo audiovisual del Señor de los Anillos. Entre las tramas y personajes que se están descubriendo capítulo a capítulo se encuentra el de Galadriel, interpretada en la trilogía por Cate Blanchett y cuyo testigo, para dar vida a la elfa de joven, ha recogido la hasta ahora más bien desconocida Morfydd Clark.

Mateo Castillo.

EFE Reportajes.

“Juro que la gente ha estado hablando de ella desde hace tiempo, incluso cuando aún estaba en la escuela de teatro”, dijo Clark a AnOther a principios de septiembre sobre cómo consiguió el papel. “Y luego, años más tarde, tuve una audición. Todo fue bastante vago, solo dijeron que querían actores que tuvieran experiencia en el lenguaje de Shakespeare, esa fue toda la información que obtuvimos”, contó.

A Clark siempre le ha gustado la fantasía. La actriz contó al medio que su padre le leyó “The Hobbit” cuando estaba en sexto de primaria porque sabía que las películas iban a estrenarse. “Y siempre solíamos escuchar la versión de la BBC Radio 4 y mi padre decía: ¿Sabes el actor que interpreta a Frodo aquí? Él hace de Bilbo en la película”.

Esperando en la sala para la audición, otra mujer le preguntó si sabía para lo que estaba allí. Ella respondió que no y le dijo que era para “The Lord of The Rings”. Se tomó un minuto para ir al baño, según contó al medio, para tener unas palabras consigo misma: “Dije como, vale, has estado preparándote para esto toda tu vida”. La audición, a juzgar por el resultado, debió ir bien y, un tiempo después, estaba rodando en Nueva Zelanda.

Clark nació en Suecia el 17 de marzo de 1989, hija de un matrimonio formado por una pediatra y un profesional de software. Dos años después, sin embargo, su familia se mudó a Gales. A los siete años le diagnosticaron trastorno de déficit de atención y, de acuerdo con una entrevista en la edición británica de GQ a finales de agosto, no tenía respeto por un sistema tan rígido como la escuela. “Creo que no las normas autoritarias no encajan conmigo. Necesito entender por qué”, dijo a la revista.

Durante su infancia en Penarth, una localidad galesa en el sur de Gales cerca de la capital, Cardiff, asistía a representaciones teatrales. “La idea de estar en el escenario era algo que parecía realista”, dijo a GQ. “Nunca pensé, en absoluto, salir en televisión”. A los 16 años dejó el colegio y se pasó un mes en casa tras el que su madre la instó a hacer algo y le recordó que le gustaba la actuación.

Clark acudió a las pruebas de diferentes instituciones teatrales. “Entré en todas ellas, que era algo que realmente no esperaba”, dijo a The Guardian en 2020, “y fue entonces cuando mi vida empezó a ser realmente feliz”. Y así comenzó su andadura en la escuela de teatro.

En 2014 firmó su debut tanto en la gran como en la pequeña pantalla, con la cinta “Madame Bovary” y la miniserie “New Worlds”, respectivamente. A estos títulos le han seguido otros como las películas “Pride and Prejudice and Zombies”, “Love & Friendship”, “The Man Who Invented Christmas” y “Saint Maud”, entre otras. Y también en televisión: “His Dark Materials” y “Dracula”, entre otros.

Con Maud, una joven enfermera que tras pasar por un trauma abraza la fe cristiana, dijo a GQ, sintió afinidad. Era, publicó la revista, un personaje que simplemente buscaba hacer las cosas bien y que peleaba en la profesión en el sector de los cuidados no debidamente financiada. “Lo entiendo. Esto es de lo que quiero hablar”, pensó Clark tras leer el guion, según el medio.

A pesar de su trayectoria, no es descabellado pensar que el personaje de Galadriel pueda marcar un antes y un después en su carrera. La serie toma prestados apéndices de “The Lord of The Rings” y otros textos del autor y sirve de especie de precuela a lo visto hasta ahora. Se sitúa temporalmente en la Segunda Era y más de 3.000 años antes de los acontecimientos de “The Fellowship of the Ring”.

La serie es una de las más caras de la historia, con 250 millones de dólares del presupuesto destinados únicamente a los derechos. “Bueno, sí. Es muy cara”, dijo Clark en 2021 a Esquire. “Pasan un montón de cosas. Y sientes la presión de eso. Pero también soy un hilo en este tapiz. Estoy preocupadísima por mi actuación y luego llego al set y digo: ¡Bueno, mira esto! y ¡mira esto, mi ropa! Y te das cuenta de que hay muchos brazos, sosteniéndote, para hacer esta historia. Es bastante asombroso”.