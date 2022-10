Por: Tomás Arcas

Luego del triunfo del Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre, los distintos sectores políticos del oficialismo y la oposición han discutido la forma en la que debería seguir adelante el proceso constituyente en Chile. En conversación con El Rancagüino, la diputada por el distrito 15, Natalia Romero (independiente, bancada UDI) comentó acerca de la dinámica de los días posteriores al referéndum y el camino a seguir hacia una nueva Constitución.

¿Cómo evalúa la discusión política que se ha dado tras el plebiscito del 4 de septiembre?

En general, el debate se ha desarrollado de forma democrática e institucional y con un país que espera que sus representantes hagan bien su trabajo. Nunca debemos olvidar que este proceso se generó en el marco de una asonada, que significó semanas de desmanes inmovilizando al país completo y, a pesar de ello, logramos firmar un acuerdo en noviembre del 2019 que encauzó las demandas sociales en un proceso electoral y una Convención Constituyente. Hoy, pese al fracaso de la CC, hemos retomado el camino institucional a través de un diálogo en el Congreso y los partidos con representación parlamentaria, vale decir, mandatarios elegidos por el voto popular. Sin perjuicio de las polémicas propias de la política, creo que hemos escuchado a los ciudadanos de Chile, dejando de lado los enfrentamientos estériles y poniendo toda nuestra energía en buscar caminos de encuentro. Por lo tanto, creo que hasta el momento el proceso va por un buen camino, ya que todos los actores políticos están buscando iniciar este nuevo proceso respetando la institucionalidad.

¿Percibe desde los diversos sectores la intención de avanzar hacia un nuevo proceso constituyente?

No cabe duda que el fracaso de la Convención Constituyente, en cuanto fue incapaz de darnos un texto que aportara a la unidad nacional, nos dejó a todos y todas con una tarea pendiente. Por tanto, debemos avanzar en la construcción de un nuevo proceso que contenga los elementos y condiciones necesarias para dar a Chile la Constitución que nos exige y merece.

Personalmente, ¿cuáles cree que son los principios que deberían circunscribir la redacción de una nueva CPR?

Me parece que estos principios deben venir de una adecuada lectura del contundente resultado del 4 de septiembre, vale decir, fijar los contornos de un futuro texto constitucional. En este sentido, aún cuando resulta difícil hacer un listado taxativo, no cabe duda que el concepto de Estado unitario, así como lo vital que resulta nuestra identidad nacional, son dos elementos que resaltan, por sobre muchos. En este mismo sentido, debemos alejarnos de los prejuicios torpes de muchos políticos, que creen -por ejemplo- que el derecho de propiedad es solo importante para una élite de ricos en nuestro país. Este referéndum dejó claro que los chilenos y chilenas quieren un Estado que los trate con dignidad, que no derroche sus impuestos y, por sobre todo, no quieren que les regalen nada, sólo tener las oportunidades para trabajar y desarrollarse como persona.

¿Cómo cree usted que debería estar compuesto el nuevo órgano redactor?

Me parece que más allá de detallar a estas alturas mecanismos, lo más relevante es no volver a repetir los errores garrafales de la Convención Constituyente. Esto no solo pasa por la composición del órgano que redacte un nuevo texto constitucional, sino que la forma en que esta se desenvuelva y logre en forma y fondo su cometido, que es darle a los chilenos y chilenas la tan añorada casa de todos.

¿Cuáles son los plazos que se proponen en la bancada?

No creo que sea momento de hablar de plazos. Si bien muchos creemos que debe ser algo más acotado en tiempo que el proceso anterior, debemos primero establecer la forma y eso nos llevará sin duda a un debate y una conversación respecto a los plazos.