Una ciudad que cumple 279 años es una ciudad joven. En el mundo son muchas las urbes que tienen muchos años más y muchas milenarias.

Es por esto que los rancagüinos tenemos mucho por delante para lograr definir finalmente nuestra propia identidad.

Cuando uno viaja y conoce gente de otros continentes generalmente nos preguntan ¿ Y cómo es Rancagua?.

La verdad es que la respuesta no es fácil. Definirnos como una ciudad que está a casi cien kilómetros de Santiago no es un buen comienzo. Decir que la mina subterránea más grande del mundo está en Rancagua no es cierto.

Tenemos una historia que nos ayuda a encontrarnos con nuestra identidad pero que cada vez menos es estudiada y recordada, tenemos una diversidad de personas que convergen culturalmente. Al menos tres sub culturas se distinguen en la ciudad: Los Mineros que por años y por generaciones han estado vinculados a El Teniente, Los Agricultores vinculados al rico campo que nos rodea y los ligados al comercio y servicios. Cada uno de estos grupos tienen sus formas y pensamientos, sus mundos, y sus lugares dentro de la ciudad.

Otra característica que nos marca fuertemente es la “Exportación” de gran parte de nuestra juventud que desde siempre debe emigrar para continuar sus estudios en establecimientos universitarios de los cuales son pocos los que regresan.

La cercanía con Santiago nos perjudica al obligarnos a realizar muchos trámites en la capital . El centralismo afecta en mayor proporción a las regiones más lejanas y más cercanas a la capital .

Rancagua ha crecido en los últimos años. Las distancias se agrandan y las personas se alejan.

Sin embargo, es una ciudad donde aún la vida familiar es posible, aún los padres pueden llevar a sus hijos al colegio y en cada gran barrio se encuentran centros comerciales accesibles.

Los rancagüinos somos solidarios ante la adversidad y tal como lo dice su escudo otorgado por Bernardo O’Higgins es una ciudad capaz de renacer de sus cenizas . Rancagua ha acogido a migrantes que en el pasado no muy lejana llegaron desde España y desde Siria mayormente buscando refugio y oportunidades siendo capaces de fundar grandes familias que se han multiplicado con los años.

Los rancagüinos sufren y aplauden a su equipo futbolístico. El O’Higgins y llevan su camiseta celeste a flor de piel .

Tenemos historia y tenemos tradiciones y también tenemos la oportunidad de crear nuevas historias y tradiciones sobre las cuales nuestros hijos y nietos construirán su ideal de ciudad.

Depende de cada uno y de las autoridades locales el fomentar el sentir local.

Nuestro diario en sus más de cien años ha escrito la historia vista como la suma de cientos de pequeñas historias personales y comunitarias y lo seguiremos haciendo porque estamos seguros de contar con el respaldo de los miles de lectores de Rancagua y de toda la región.

Felicidades RANCAGUA.

Alejandro González Pino

Director