ARIES (21 marzo – 20 abril).

Puedes sufrir algún bajón a lo largo del día, nada importante, seguramente se trata del simple cansancio acumulado durante la semana. El fin de semana está próximo y tal vez deberías aprovecharlo para comer bien, dormir y tomar aire fresco.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Es muy humano que intentes mejorar y no conformarte con lo que tienes. Sin embargo, la ambición debe tener un límite y tú lo estás rebasando; ve con cuidado. Tu vida sentimental dará un vuelco muy positivo.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Aunque es poco probable, los cambios que se preparan en tu trabajo podrían acabar afectándote, simplemente en el espacio físico que ocupas. Te conviene estar atento, nunca se sabe hasta qué punto pueden influir estos detalles.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Es muy probable que te surja algo en el terreno laboral que te guste mucho y que llevabas esperando algún tiempo, pero puede coincidir con un bajón en tu ánimo por cuestiones personales. Trata de conseguir tiempo para hacerte fuerte e ir a por ello.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Podrías sentirte algo desbordado por las responsabilidades profesionales y, para colmo, te harán cargo de un asunto familiar que requiere una solución inmediata. El orgullo de ser depositario de la confianza de personas a las que quieres no podrá con el agobio.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Hoy es uno de esos días en el que te sientes fatal porque no eres capaz de convertirte en el protagonista del día. Vas a acompañar a tu pareja a un acontecimiento familiar en el que para nada eres tú el homenajeado y eso te fastidia.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Un mensaje o correo equivocado puede provocar que la confusión reine y escape a tu control, amenazando con acabar con una aventura que te interesa. Puedes frenar la situación, tan sólo sé rápido y ocurrente. Sabrás como alimentarte adecuadamente para no pasar mala noche.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tus impulsos hacia el goce más íntimo serán bien recibidos en el día de hoy. Encontrarás la complicidad de tu pareja para tus anhelos, y si estás libre de compromiso puedes iniciar una relación algo superficial pero muy satisfactoria.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tienes un buen día a la vista. Aunque la paciencia no es una de tus virtudes, hoy harás buena gala de ella y sabrás tomarte un respiro cuando lo necesites. No podrás evitar que te afecte el estallido de una persona cercana, aunque los motivos no tengan nada que ver contigo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Hoy verás la vida de color de rosa. Tu intuición va a guiar de forma favorable todos tus sentimientos y en un clima propenso al romanticismo, la imaginación echará a volar, pero cuida de no desprenderte de todo de los asuntos terrenales.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Notarás cierto atraso en conocimientos sobre las nuevas tecnologías, pero no es que pertenezcas a generaciones pasadas, tan sólo es que no has puesto demasiado interés en reciclarte. No dejes que este sentimiento afecte a tu vida y ponle remedio, que tú puedes.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Hoy tu mente amanece con un sol brillante en su interior. Te levantas con ganas de hacer reír a la gente y de aprovechar al máximo la vida. Vas a poder realizar todos los planes que tenías previstos y será un día fructífero y satisfactorio.