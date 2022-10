Estos días he hecho una pequeña encuesta entre mis conocidos y personas, que, por mi trabajo, tengo permanente contacto. La pregunta fue muy básica: ¿te gustaría ser pobre? Y la respuesta pedía solamente un sí o un no. De todas las personas encuestadas ninguna contesto positivamente. Concluimos entonces en esta encuesta poco académica y con casi nulo crédito sociológico, que nadie quiere ser pobre. Y es sencillamente lógico. Nuestros padres realizaron ingentes esfuerzos para que nosotros, sus hijos, pudiéramos tener una vida digna, con una educación que nos permitiera acceder a buenos trabajos, que pudiéramos caminar y autosustentarnos en la sociedad, ser felices. Nadie ha educado a sus hijos para ser pobres. Entonces ¿por qué Jesús, lanza como bienaventuranza fundamental de su evangelio “dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos”? nos hace pensar y creer que la pobreza a la que nos llama Jesús, tal vez, es distinta. En los evangelios se muestra al Maestro muy cercano a la pobreza y a la riqueza. Lo buscan aquellos que nada tienen económicamente y son postergados en la sociedad. Lo buscan también aquellos que sí tienen bienes y están bien puestos socialmente. Se podía nacer en la pobreza, se podía ser una consecuencia de la injusticia social, o ser una consecuencia de la mezquindad y egoísmo humano. De todas formas, como el mismo Maestro lo advirtió: “a los pobres siempre los tendréis entre vosotros”. Cuando miro a mi alrededor, me parece que la pobreza es un mal que crece día a día; y no lo digo solo por lo económico, también en la pobreza humana, esa que no sabe de su propia dignidad, ni le interesa la dignidad de los demás. Una pobreza que crece como nuevos retoños ya infectados de una peste que no le permiten dejar de ser pobreza. Siguiendo la analogía, si plantamos un bello cerezo ¿acaso no esperamos que crezca sano y frondoso hasta saborear sus deliciosos frutos? Si se apesta en el camino, ¿acaso no lo curamos lo suficiente para que se sane? No creo que Dios nos haya creado a los seres humanos distintos a los demás seres, fuimos creados para crecer en belleza y dignidad, y no para la peste y la precariedad. Jesús es singularmente cercano a los pobres, porque no es el deseo de Dios que sus hijos estén tristes, lloren y sean perseguidos, y más aún que deban soportar el duro yugo de la injusticia de los poderosos que subyugan a los más débiles con cargas que ni siquiera ellos desean cargar. Esos pobres del sistema, que son sometidos a las ideologías de turno, que, por no tener una educación adecuada, ni medios suficientes, son sometidos al vaivén de los caprichos de quienes creen que la pobreza y los pobres deben dar, como única solución, el combate a los que poseen la riqueza. Jesús, nos llama a ser capaces de ir a los pobres, sin miedo a mancharse, sino a convertir esa relación en una fuerza que regale, más que un bienestar momentáneo, una presencia personal empática al máximo, levantando y convirtiendo esa pobreza en la más bella dignidad. ¡Que gran desafío nos propone Jesús!

Gabriel Becerra Ortiz. Asesor Diocesano de Salud.