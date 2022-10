Por: Fernando Ávila F.

Fue en la comuna de Peumo el lugar donde el Suboficial Mayor de carabineros, Francisco Mendoza, encargado de la Oficina Comunitaria de la Quinta Comisaría de Peumo y debido a la reciente publicación de la Ley Nº 21.495, que describe y sanciona la «Organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados y otras conductas», es que se realizó una campaña para informar los alcances de esta ley.

Con el objeto de evitar este tipo de hechos, se realizó una campaña preventiva por el centro de la comuna, haciendo entrega de folletos, donde se describen las conductas y sanciones para quienes infrinjan esta norma legal.

Parte de la ley indica que se sanciona carreras que se efectúen contra otros vehículos, contra reloj o cualquier otro dispositivo para medir el tiempo, para medir velocidades máximas o hasta llegar o pasar un punto, meta o destino determinado. Competencia de destrezas, deslizamientos o derrapes. Competencias de maniobras o de velocidad que pongan en peligro la vida o integridad física de terceras personas.

“El que condujere un vehículo motorizado participando en carreras no autorizadas será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de dos a diez unidades tributarias mensuales, ya sea que no se ocasione daño alguno, o que con ello se causen daños materiales o lesiones leves. Para estos efectos se reputarán leves, aquellas que produzcan al ofendido enfermedad o incapacidad por un tiempo no mayor de siete días”.