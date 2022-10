Por Karen Scarpetta, Gerente Regional para Sur y Centro América de WeWork.

Los trabajadores motivados y felices en su espacio laboral son quienes más permanecen en sus cargos, se ausentan menos y mantienen un mayor sentido de lealtad hacia la empresa a la que pertenecen. La ecuación es sencilla: cuando esto pasa, gatillamos colaboradores más productivos para las compañías.

En 2021, la productividad total de factores (PTF) -es decir, la diferencia entre la tasa de crecimiento de la producción y la tasa media de crecimiento de los factores utilizados para obtenerla- aumentó entre 7,4% y 8,7%. La cifra, entregada por la Comisión Nacional de Productividad (CNP), se debe a varias razones, y una de ellas -sorpresivamente- fue la irrupción del teletrabajo, que permite un mayor equilibrio entre la vida personal y profesional.

Pero si bien la pandemia resultó favorable en este sentido, el trabajo híbrido -y, particularmente, la falta de presencialidad- nos presenta retos que implican innovar para encontrar una forma distinta de motivar a los colaboradores, cuando no se está presencialmente en equipo.

Lo primordial es ser lo suficientemente flexibles para que las nuevas habilidades necesarias entre los colaboradores encuentren su lugar. También es relevante reforzar la inteligencia emocional, junto con la escucha activa, la proactividad, el pensamiento visionario y el manejo del tiempo, porque son el complemento perfecto para potenciar estas actividades, sobre todo en los momentos de reunión física, aprovechando de robustecer la cultura organizacional y colaborativa entre equipos.

Eso sí, es clave no perder de vista que mantener a los empleados comprometidos e involucrados en la misión de la empresa no debe tener como mero interés mantener el rendimiento. La pérdida de motivación no sólo genera un impacto en este ámbito, alta rotación y un mal clima, sino también, agota las nuevas ideas, la innovación desaparece y la cultura de equipo se desvanece, traduciéndose en una total falta de interés.

¿Cómo cambiar las cosas y conseguir que los trabajadores se sientan más motivados, cuando los niveles de energía han disminuido? Partir por establecer objetivos semanales alcanzables, haciendo partícipes a los colaboradores de las decisiones, es una buena idea. También acompañar esto de recompensas tangibles. El incentivo salarial sigue siendo el principal factor para motivar a los colaboradores, según la última encuesta de Randstad Chile este, porque entrega satisfacción inmediata. Según la misma encuesta, otros factores que influyen en la motivación del equipo son el reconocimiento al desempeño (32%), promoción interna (19%) y la capacitación constante (10%).

El aprendizaje que nos dejan los últimos años es que para mantener a los trabajadores motivados es fundamental respetar el equilibrio entre la vida laboral y la personal. Aquí, el trabajo híbrido se nos presenta como una oportunidad para encontrar algo parecido a un equilibrio entre ambas, donde la flexibilidad juega un rol central.