Una invitación a la seducción y a recibir, desde el amor, el sol de la Primavera con la canción “Y serás tú”, es la invitación que hace Maga Ortúzar junto a Pablo Herrera, quienes sorprende con un nuevo tema en conjunto.

Melodías sensuales y dulces se entremezclan con el sonido del latín pop y el chill out. Fusión que hace de este tema algo muy especial, que inunda los sentidos. “Al crear esta canción siempre pensé en lograr una conexión sensorial profunda entre lo que dice la letra y lo que pueda manifestar una producción más ambient, para que no solo el espectador solo escuche una canción, si no que hacer vivir una EXPERIENCIA”, comenta Maga, quien después de 8 años del lanzamiento de su primer Feauturing “aquí estoy”

La cantante regional comentó sobre la experiencia de trabajar junto a cantante, “Pablo es el ideal compañero para llevar al público en este viaje. Su Talento y bagaje han hecho que siempre sea una gran alegría y honor trabajar con el, y más aún que cante las canciones que hago”.