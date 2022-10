Por: Jorge Fuentes, psicólogo y Director de Pranavida

Cada 10 de octubre se celebrar el Día de la Salud Mental con el objetivo concientizar acerca de los problemas de salud mental en todo el mundo, un día de una conversación abierta respecto a un tema lleno de prejuicios y desinformación, que solo ha causado un largo silencio de muchos que la padece. Una situación que las nuevas generaciones han ido revirtiendo de manera paulatina.

La necesidad de poder visibilizar y normalizar ciertas manifestaciones emocionales, no es antojadizo. Según datos de Termómetro de la Salud Mental en Chile 2022 un 27,5% de las personas exhibieron que tienen síntomas moderados o severos de ansiedad, aumentando 2,5 puntos respecto del año anterior 2021, en plena pandemia.

Indiscutiblemente las cifras no son alentadoras y nada indica que éstas no van a seguir en aumento, pues los anuncios de una crisis económica permiten no solo prever que la ansiedad y la angustia puedan jugar una mala pasada, sino que también la atención médica asociada a estas manifestaciones no dé abasto y con ellos la crisis en la salud mental aumente.

En el reciente anuncio del presupuesto del 2023, el presidente dio a conocer que destinará más de 19 mil millones para el refuerzo de la salud mental. Un avance en materia de recursos, pero que mantiene el desafío de sociabilizar sobre la materia, destinando los montos no solo en atención, sino que en prevención mediante la educación.

Enseñar desde niños a gestionar las emociones, reforzar los programas en escuelas ante etapas tan complejas como la adolescencia y fomentar, ya sea desde la salud convencional y/o complementaria, beneficios asociados al bienestar físico-emocional en los distintos lugares de trabajo, deben ser caminos a transitar si queremos ir sanando a largo plazo.

Quienes trabajamos en salud mental seguimos trabajando para que esta área gane espacio en las conversaciones públicas de tal manera que nadie tenga que ocultar lo que le ocurre por temor al qué dirán. Y, así, lejos de las miradas que se reciben-todavía- al plantear abiertamente una enfermedad asociada a la salud mental o de la imposibilidad de acceder a la atención convencional por la escases de horas, esperamos que en el año que queda para una nueva celebración, exista tanto un avance en el apoyo del uso de herramientas de medicinas complementarias seguras y efectivas- como lo son las terapias florales y la sanación pránica- como una nueva mirada que apoye a la salud mental de los Chilenos.