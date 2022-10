“Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, pruebas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho porque ustedes saben que, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, la perseverancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia, perseverancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada.

Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y él se la dará; no los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor; su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Santiago 1:1-8

Cuando Santiago dice: «tened por sumo gozo o considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho», usted debe tener presente que él, está animando a sus lectores a que evalúen su forma de ver las pruebas, los problemas. Exhorta a los creyentes a desarrollar una nueva y mejorada actitud y que considere las pruebas o problemas, desde la perspectiva de Dios. Santiago quiere que los creyentes sepan que deben esperar «diversas pruebas» en la vida cristiana, por lo tanto, debemos estar preparados y que no nos tome desprevenidos cuando una prueba o problema repentino nos sobrevenga. Las pruebas, los problemas, tribulaciones, aflicciones forman parte de la experiencia cristiana. Jesús dijo a Sus discípulos: «En el mundo tendréis aflicción».

Las pruebas, los problemas, a veces, son tiempos difíciles y dolorosos. No obstante, existen con un propósito. Estos, tienen el potencial de producir algo bueno en nosotros y por esta razón, son una oportunidad para expresar el gozo. Sabiendo que hay un panorama más amplio podemos considerar las pruebas, los problemas, como algo en lo que nos podemos alegrar. Aunque el gozo es contrario a nuestra reacción normal, Santiago nos insta a trabajar para cambiar nuestra actitud frente a los problemas, pasando del temor a la esperanza real, la fe, la confianza e incluso el gozo.

La oración en medio de la tribulación, la afliccion nos ayuda a volver la vista a Dios. La oración, desvía nuestros ojos de los problemas y los vuelve a enfocar en Dios que es todopoderoso, misericordioso y justo.

La oración revela cosas acerca de uno mismo. Cuando oro en medio de la tribulación, puedo decir, “Señor, Tú conoces mi problema” y tu eres “más grande que mi problema”.

Nunca hay una manera fácil de atravesar la tribulación, pero siempre hay una forma correcta de hacerlo aceptándola con gozo porque conocemos los beneficios del proceso, ejercitando la fe, sometiéndonos al proceso y orando por sabiduría.

Tenga usted presente que, las pruebas, los problemas desarrollan nuestros músculos espirituales, dándonos el vigor y la resistencia para mantener el rumbo, así, aprendemos a depender de Dios y a confiar en Él. La fe que se pone a prueba se convierte en fe genuina, en fe sólida, en fe inquebrantable.

«En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo» 1 Pedro 1:6-7

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.