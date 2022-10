Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Tendrás capacidad para resolver dificultades cotidianas con facilidad y rapidez. Los problemas de salud y de dinero te importarán poco, ya que el amor te tiene totalmente abducido. Te propondrás mantener rigurosamente tu dieta y los cuidados del cuerpo.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

El estrés acumulado puede producirte un malhumor que no tiene por qué sufrir tus allegados, así es que hoy tendrás la obligación de contentar en casa a todos, sobre todo si tienes hijos. Tu pareja tendrá muchos deseos de compensarle.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Tu imaginación va a hacer que hoy te muestres original y divertido, tanto en tu imagen como en tu comportamiento. Estarás muy influenciado por tu pareja, que no deja de mandarte mensajes de socorro en la relación. Buen momento para atenderlos.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Acabarás el día con buen humor y contactos con amistades muy valiosos para tus intereses de los próximos meses. Se te abrirán nuevas oportunidades para explorar terrenos que estabas deseando transitar desde hace tiempo.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Comenzarás desde cero en el tema financiero, tras haber cumplido con tus deudas personales o bancarias. Has aprendido algunas lecciones sobre el peligro de financiar aspectos no fundamentales en tu vida y ahora irás mucho mejor en se terreno.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Vivirás hoy con una especie de varita mágica a cuestas para solucionar todo tipo de problemas relacionados con las manualidades, los pequeños arreglos, los juegos de ordenador, todo lo que requiera habilidad, paciencia y minuciosidad.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Los planetas y su fuerza te dotarán de la fuerza necesaria para superar esta jornada de tristeza y nostalgia. Todos terminamos sobreponiéndonos a días así, todos tenemos alguna dificultad que nos afecta, y tú también podrás, no lo dudes.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Recibirás noticias importantes a través de una carta o del correo electrónico. Estarán relacionadas con alguien que puede influir en tu futuro. No desperdicies la oportunidad y aunque no te apetezca, sé todo lo sociable que puedas.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Se avecinan cambios inesperados en el trabajo que pueden alterar tu salario o tu status. Trata de renegociar las condiciones de tu contrato y no decaigas en el intento, lucha por lo que consideras justo. Reflexiona antes de tomar decisiones.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Necesitas una limpieza de toxinas. Puedes empezar por dar un amplio paseo nada más levantarte y otro antes de acostarte. Pero hoy puede ser un buen día para acelerar ese ritmo y ponerte a hacer ejercicio más agresivo.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

La paciencia puede convertirse hoy en tu principal virtud. Tendrás que mostrar el ánimo tranquilo para equilibrar todo lo que ocurre a tu alrededor. Convulsiones familiares, laborales y hasta sociales pueden repercutir en tu vida.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tendrás claro que debes tomar ciertas decisiones antes de que pasen muchos días, pero también sabes que has de madurarlas para tener la seguridad de que no te equivocas. No dejes que los demás te presionen más de la cuenta, aunque sea por gente que te quiere.