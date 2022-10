Hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis de los hechos donde trabajadores de un fundo fueron amedrentados con armas de fuego.

Por: Fernando Ávila F.

El pasado 9 de agosto, se produjo un atentado incendiario que destruyó maquinaria forestal en la comuna de Paredones. Cuatro personas ingresaron a un fundo armados y a rostro cubierto, procediendo a incendiar dos maquinarias y una camioneta, golpearon a un trabajador y luego se dieron a la fuga.

En el lugar se encontró un lienzo alusivo a la causa mapuche. Si bien aún no se ha esclarecido que se trate de un atentado que tenga relación con esta causa, en el lugar los sujetos agredieron a uno de los dos trabajadores con un golpe en la cabeza. Tras ello proceden a incendiar dos maquinarias Skidder y una camioneta Toyota Hylux, para posteriormente darse a la fuga del lugar, dejando un lienzo alusivo a la causa mapuche, con la Leyenda,“ Por traslado a la Cárcel del Peñi Berkhof Newen a los presos políticos mapuches en huelga de hambre».

La investigación de los hechos los tiene la Policía de Investigaciones, es por eso que conversamos con el Subjefe de la Brigada de la BIRO Mostazal, Subprefecto, Cristián González, quien dio a conocer que la PDI dio respuesta a una solicitud del Ministerio Público, en primera instancia de la Fiscalía de Pichilemu, para luego trabajar con la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins, para efectuar diligencias que se iniciaron el pasado 9 de agosto.

Un equipo de detectives se trasladó al lugar y realizó pericias junto al Laboratorio de Criminalística de Rancagua, donde se levanta evidencia que es analizada. Importante destacar que la investigación está siendo apoyada con equipos que posee la PDI, las que poseen mayor experiencia en este tipo de situaciones. Estos equipos de profesionales pertenecen a Temuco y Los Ángeles, trabajo que se realiza de manera mancomunada.

Lo descrito anteriormente es debido a que se investiga un abanico de posibilidades sobre el origen de los hechos, por lo que fue necesario solicitar la cooperación a unidades a nivel nacional. Según el subprefecto, los peritajes que se encuentran realizando se basan en planimetría, fijaciones fotográficas del lugar, inspecciones oculares y, el rastreo del lugar de los hechos. Sobre la duración de la investigación, esto es relativo, ya que pueden ir surgiendo varias hipótesis investigativas, por lo que para emitir un informe se debe tener mayor certeza de los hechos.

Hasta el momento no hay personas detenidas, pero si se barajan varias hipótesis, las que deberían llegar a puerto en un futuro no muy lejano. “Se están efectuando diligencias, se está trabajando con un equipo especializado, con el fin de poder dar pronta respuesta a la comunidad y al Ministerio Público”, dijo el subprefecto, quien adujo que un hecho de estas características no se había producido en la región, pero recalcó que no hay que cerrarse a ninguna hipótesis puntual sobre el origen de los hechos.

A cargo de las diligencias especializadas está la Brigada Investigadora de Robos Mostazal, la cual ha realizado inspecciones en el lugar de los hechos, entrevistas a trabajadores que fueron amedrentados con armas de fuego por parte de los sujetos que quemaron maquinaria forestal y la camioneta, todo avaluado en más de 600 millones de pesos.