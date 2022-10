–El representante visitó lugares donde se está realizando intervención social para vivenciar en terreno lo que esta organización puede aportar. También participó en actividades y encuentros espirituales como el realizado en el Hospital Regional de Rancagua.

Por: Ximena Mella Urra.

Fotos: Marco Lara.

El presidente de Coalición Humanitaria, el rabino Yosef Garmon, estuvo nuevamente en Chile, específicamente en Rancagua donde presenció en terreno diversos proyectos humanitarios que se están ejecutando aquí con personas y familias vulnerables, así como también recabar información de qué se necesita para seguir presentes.

Cabe mencionar que dicha organización recluta voluntarios, fundaciones y organizaciones en todo el mundo que tengan un bien común y así unir esfuerzos de coordinación para el éxito de proyectos sociales y humanitarios, ya sea de educación, alimentación, de medicamentos, de construcción de hogares, etc., en diferentes continentes. “No lo hacemos por caridad sino por hermandad. Somos todos hermanos y parte de una misma familia. Como humanos que somos tenemos la obligación de apoyar”, recalcó Garmon quien hace dos meses ya había visitado recientemente Chile dando unas conferencias en Santiago y compartiendo con la comunidad judía.

“En nuestra organización no manejamos dinero, tampoco tenemos una agenda política ni religiosa, aunque soy judío. Nuestros voluntarios son de todas las religiones incluso hay ateos, porque una familia que tiene hambre y sufre necesidades, no piensa en política o religión”, reiteró el rabino. “Estamos enfocados en esta luz, vinimos a actuar y ser parte de estos esfuerzos locales y estoy seguro que tendremos mucho éxito”, indicó.

Sobre la pandemia, el rabino agradece la oportunidad que se le permite a seguir viajando a pesar de encontrarse más de un par de veces con el Covid 19. “Estamos regresando a la normalidad pero no podemos olvidar que este virus contagio a todos sin importar fronteras ni religión. Pero el amor también nos puede contagiar a todos y si logramos reunir a la humanidad con una palabra que es COVID, también podemos hacerlo con la palabra HUMANIDAD”.

ACTIVIDADES EN TERRENO

En su presencia en la zona también visitó diferentes campamentos como fue el caso de El Trapiche en Rancagua, lugar donde compartió con voluntarios en la entrega de ayuda para estas familias, con alimentos, ropa y productos de aseo. “Queremos ver y entender cuántas y cómo viven estas personas en la pobreza extrema que en Chile no hay tanto como en otros países pero hay. No es solo entregar una bolsa con ayuda sino que también la idea es generar aquí un cambio a través de la educación y ayudarlos a desarrollar una vida digna. Como dice un dicho, no les entregues el pescado sino que enséñales a pescar”, opinó Yosef.

Asimismo, el representante realizó un recorrido por el primer y segundo nivel del Hospital Regional junto al director (s) del hospital Dr. Carlos Bisbal, las voluntarias de las Damas de Blanco y el capellán evangélico Mario Vergara, para conocer diversos rincones del recinto y ser parte de la entrega de desayunos a pacientes y usuarios a la espera de atención.

Posteriormente, Garmon participó del primer seminario espiritual liderado por el Hospital Regional, ocasión en que destacó la labor de voluntarios y equipos de salud en procurar el bienestar de las personas a través de acciones simples pero muy significativas, “que impactan en la salud emocional, física y en lo espiritual, esto último como un fuerte poder movilizador”. Dijo finalmente, que más que para hablar viene a Chile a ver lo que se está haciendo y poder actuar.