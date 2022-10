El viernes, a contar de las 21 horas, el boxeo olímpico se tomará la agenda deportiva de la comuna de San Fernando.

En el gimnasio Municipal se llevará a cabo una velada con participación de púgiles de las regiones de O’Higgins, Maule y Valparaíso.

El programa que organizó la Academia de Boxeo de San Fernando estableció que serán siete combates con los siguientes participantes:

En 75 kilos, Byron Castillo (Chimbarongo) vs Guillermo González (Santa Cruz); en 60 kilos, Jhordan Pontigo (Academia) vs Antonio Moreno (Los Ángeles); en 75 kilos, Joaquín Díaz (Laja) vs Eduardo Aliaga (Santa Cruz); en 71 kilos, Nicolás Álvarez (Talca) vs Benjamín Ogaz (Academia); en 64 kilos, Alfredo Tamiki (Talca) y Tomás Tobar (Academia); en 60 kilos, Joel Pizarro (Talca) vs Mateo Román (Academia); en 80 kilos, Javier Riquelme (Talcahuano) vs Harold Moya (Academia), y; en 64 kilos, Cristian Salazar (Los Ángeles) vs Maicol López (Academia).