Según lo dado a conocer desde el municipio, se comenzará a trabajar en un rediseño de las funciones que realizan inspectores y funcionarios al interior del recinto, en especial en espacios comunes al aire libre.

Por: Fernando Ávila F.

Tras denuncias que han realizado un grupo de apoderados de la escuela Luis Galdames de la comuna de Rengo, las que dicen relación con bullying así como agresiones de alumnos mayores hacia menores, todo al interior el recinto educacional, estos martes apoderados del colegio se reunieron con el alcalde de la comuna de Rengo, Carlos Soto.

La vocera de los estudiantes, Kathy Escobar este martes se reunió con el alcalde de la comuna de Rengo y, el director del Departamento de Educación, Luis Sánchez, donde se les entregó respuesta a un petitorio que habían realizado los apoderados por la falta de supervisión al interior del colegio, falta de acompañamiento, falta de manejo de los directivos del colegio antes situaciones que han ocurrido al interior del recinto, situaciones que han detonado en los hechos que denuncian.

Se les informó durante la reunión que se instalarán cámaras de seguridad en los patios comunitarios el colegio, si los apoderados así lo deciden, con el fin de tener mayor resguardo hacia los niños. A juicio de los apoderados situaciones de bullying al interior del colegio no habrían ocurrido si los directivos hubiesen estado preocupados de sus funciones. Sobre la reunión con el alcalde, los apoderados analizarán las medidas, ya que no se informó de fechas concretas para la instalación de cámaras.

Cabe destacar que hasta la fecha no existen denuncias formales contra algún funcionario del colegio o algún alumno en específico, pero si la apoderada considera que existen personas que no son idóneas para el trabajo diario con alumnos. Denuncias sobre posible porte de armas blancas también han indicado los apoderados, temas que están siendo investigados. Durante la reunión también participaron funcionarios de la Oficina de Protección de Derechos del Niño, quienes informaron que cada caso será analizado y tratado de manera particular.

Según lo expuesto por el jefe del DAEM, Luis Sánchez, esto durante la reunión, el establecimiento debe velar por el cuidado de los estudiantes, por lo que actualmente se trabaja en un rediseño de la escuela e investigar los hechos que han denunciado los apoderados, reconociendo que ha habido una mala distribución, por ejemplo de los 11 inspectores que deben velar por la seguridad de los estudiantes.

El alcalde adujo que habrá una intervención global en la escuela, con el fin de colocar los recursos que la escuela posee para así lograr una solución integral. Sobre los casos denunciados, serán abordados caso a caso, por los tribunales de familia y por la OPD. En tanto desde el colegio se informó que se trabaja en diseñar un plan participativo de recomposición de la convivencia escolar en tiempos de crisis.

Entre las peticiones de los apoderados destacan más personal en patios de la escuela en horarios de recreos para supervisar a los alumnos, personal en la entrada de cada baño con el fin de que no ocurran hechos que vulneren la integridad de alumnos del establecimiento, que los inspectores de patio recorran todo el establecimiento, entre otros.

La respuesta del municipio indica que el personal que existe es suficiente para dar respuesta en los patios comunitarios, pero se realizará un diseño en la distribución, con mayor número de funcionario en los patios, aumento de carga horaria de los asistentes de aula a 38 horas, inspectores sólo podrán usar sus celulares en sus horas de descanso, ya que este es un distractor para sus labores, protocolo que será elaborado para todos los recintos educacionales.

Se capacitará a inspectores en temas relacionados con el trato de niños, sobre el tema de instalación de cámaras de seguridad en espacios abiertos, será decidido si los apoderados así lo estiman conveniente, proceso que se llevará a cabo bajo las licitaciones respectivas. Además se ordenó un sumario administrativo para aclarar cada uno de los hechos que se denuncian.