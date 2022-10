El coronavirus quedó atrás. Las restricciones que vivimos por más de dos años quedaron en el pasado y muchos, entre los que me incluyo, dejamos de lado las mascarillas -obviamente utilizándolas en centros de salud y transporte público- pero con esto han llegado los problemas.

Como lo informamos en esta edición, las enfermedades respiratorias han aumentado casi un 45 por ciento en los primeros días de octubre.

Y era que no, si varios estamos siendo afectados por situaciones que no vivíamos desde hace años, como por ejemplo, molestias en la garganta y síntomas parecidos a las alergias de temporada.

Con la llegada de la primavera y los bruscos cambios de temperatura son factores ha considerar en esta alza, lo concreto que es la situación actual genera cierto grado de preocupación, pero dentro de la normalidad del periodo pre-pandemia.

No nos queda más que, cuidarnos. Si uno de ustedes, amigas y amigos lectores, padece de algún síntoma respiratorio, no olvide en consultar con su médico, pues siempre es mejor prevenir. Ah, y no olvidemos del todo la mascarilla. Nos puede servir, y mucho, en este periodo primaveral.

Por: Ricardo Obando, editor.