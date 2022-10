P. Gabriel Becerra O. Asesor Diocesano de Salud.



La violencia está presente donde quiera que vayamos. De hecho, en nuestras acciones, desde que tenemos recuerdo, están incluidas las batallas y peleas; inclusive como forma de juego y dominación grupal. Algunos dicen que nacemos buenos y pacíficos y que la sociedad nos hace violentos. Otros dirán que nacemos violentos y que la sociedad canaliza esa violencia convirtiéndola en dominación permanente de unas culturas sobre otras. Algunos dirán también que la violencia nace con el sedentarismo como forma de resguardar los territorios, otros dirán que la violencia es una forma arcaica de sobrevivencia en el camino nómade frente a las fieras y otras tribus.

Como todo ser humano consciente y libre, es legítimo preguntarse de dónde viene tal condición. Hay variadas respuestas desde las ciencias sociales, la filosofía, la antropología por nombrar algunas; pero esta vez, a modo de reflexión, les comparto someramente, lo que dice la Sagrada Escritura. Están quienes han puesto mucha violencia en las manos de Yavé en el Antiguo Testamento, en contraste con el Dios de Jesucristo que ha venido a traer la paz al mundo. Esto no es correcto; porque las Escrituras fueron inspiradas por Dios y escritas por seres humanos religiosos que vivieron en una época y culturas determinadas, donde el medio de relacionarse era a través de las guerras, luchas entre tribus y conquistas, entre otras formas más de violencia.

Se le atribuye a Yavé, en estas circunstancias, el favor al más débil al enfrentarse con los más poderosos, por ejemplo, David y Goliat, ambos representantes de dos pueblos, pero Yavé está siempre con el más pequeño, su pueblo elegido y depositario de las promesas hechas a Abraham. Así muchos episodios sangrientos que se pueden prestar a error si los leemos literalmente sin un contexto e interpretación bíblica correctas; esto significa tomar como eje fundamental al Dios del amor, a su hijo Jesucristo el rey de la paz, muerto por una violencia que lo condena, siendo justo, en la cruz.

“Perdónalos Señor, porque no saben lo que hacen”, es la frase con la que Jesús sella la postura de Dios frente a los actos violentos, poco antes de entregar su vida por amor por cada uno de nosotros, por la humanidad. Mal podríamos pensar en un “dios” malo en el Antiguo Testamento, y, además, distinto del Dios de Jesús, pues la violencia aparece justamente en la vida veterotestamentaria para que nos demos cuenta de que Yavé ama a sus hijos a pesar de su pecado, es decir, de su violencia.

Sabemos que el hombre no puede ni debe asesinar a su hermano: como es el caso de Caín y Abel. Después de que el primero asesinó al segundo, la pregunta radical de Dios es ¿Dónde está tu hermano? Esta frase viene a sentenciar el acto homicida y sangriento de Caín cuando éste responde: ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? En el fondo, la violencia no es solo el acto homicida sino también el acto de desentenderse de su hermano.

Hoy por hoy ¿no es acaso nuestra existencia humana un violento desentendimiento de los demás, en cuanto a que ignoro al otro o no me interesa, o asesino su imagen para que los demás lo desprecien en las redes, o evado mis responsabilidades sociales en aquellos que ya no nos sirven como los niños antes de nacer, los ancianos y los más desposeídos?

Como sea, la violencia continúa hoy, es evidente, todos los días en los diarios, las redes, las noticias radiales y de televisión, en la calle, en las escuelas, en las universidades, los trabajos y hasta en las religiones.

A pesar de lo anterior, creo firmemente que continúa estando vigente el amor y el perdón traído por Dios en Jesucristo, como única forma de vida noble individual y social. Es necesario más que nunca, llegar pronto a la conclusión de que más allá de las creencias e ideologías, si no hay una voluntad de paz y diálogo, la violencia siempre engendrará más violencia.