Consejeras regionales de O´Higgins junto a las diputadas Marcela Riquelme, Carla Morales y Natalia Romero, realizaron un llamado a erradicar la violencia en todos los ambitos, inclusos en la política.

En el frontis del gobierno regional de O´Higgins diversas representantes politicas de la región realizaron una manifestación contra la violencia hacia la mujer en todos los ambitos de la vida, incluso en la política, en la instancia, la CORE Jacqueline Jorquera (PS) sostuvo que “esto no es algo ni de izquierda ni de derecha, estamos hablando de algo transversal”. “Las mujeres que estamos en política hemos sido constantemente, de una u otra forma, violentadas. Hoy en el Consejo Regional se nos trata de payasas, a través de las redes sociales, dentro de otros descalificativos”, acusó la política a lo que llamó a respetar a la mujer en sus diversos roles.

En tanto, la diputada por el distrito 15, Marcela Riquelme (independiente, pro Frente Amplio) comentó que “estamos aquí para decir «no» a la violencia hacia la mujer, para pedir no más misoginia, no queremos más actos ni hechos como los que hemos presenciado en nuestro ambiente político, no solo aquí en la región, sino que también a nivel nacional”.

“Estamos pidiéndole a la ciudadanía respeto, estamos criticando y sancionando los actos violentos que se están cometiendo en todos los espacios, por lo tanto, tenemos que partir dando el ejemplo, no podemos permitir que la violencia se tome estos espacios democráticamente ganados”, mencionó Riquelme, agregando que “esta es una causa que, más allá de cualquier color político, nos une a todas”, recordemos que en la misma semana se conoció que el diputado De La Carrera insultó a la diputada Schneider con declaraciones transfóbicas, mismo diputado que habría tratado de “estúpida” a la diputada Riquelme, semanas antes.

Por su parte, la parlamentaria por el distrito 16, Carla Morales (RN) realizó un llamado al Gobierno a que le ponga urgencia al proyecto de ley que permite destituir a congresistas por ataques a otros: “Creo que es importante no tan solo la destitución de senadores y diputados, sino que también de todos aquellos que tengan y ejerzan un cargo público”.

Asimismo, la diputada de Chile Vamos solidarizó “con las mujeres de nuestro país, no solo las que estamos en política, con dirigentas sociales, con las mujeres en general que viven violencia día a día por parte de gente que no tiene el criterio ni la capacidad de empatizar con los dolores de las mujeres”. “En ese sentido, creo que es muy importante que quienes estamos en política demos señales de unidad frente a estas situaciones”, cerró Morales.

En esa línea, la diputada por el distrito 15, Natalia Romero (independiente, pro UDI), hizo énfasis en que O’Higgins “hoy no tiene nombrada a una directora del SERNAMEG ni tampoco una seremi de la Mujer”. “El llamado de atención es a las autoridades en general, mayoritariamente hombres, a que nos pongan en la posición que tenemos que estar y que los temas se hablen desde esta perspectiva, que ya no es solo de hombres, sino que es una perspectiva de género”, dijo la congresista.

“Hemos visto en distintas expresiones políticas durante el último tiempo que no cuesta nada ponerse de acuerdo y, mientras más lo hagamos, mejor le va a la ciudadanía. La invitación es a que, tanto este gobierno regional como el gobierno nacional, pongamos a la mujer en el eslabón que se merece. Creo que tiene que haber un cambio en O’Higgins respecto de cómo valoramos a las mujeres en el mundo del trabajo, de la política, social, en la casa, en la familia”, planteó Romero.

Finalmente, la consejera regional Tamara Monroy (Regionalista Verde – IND) aseguró que “para nosotras es muy importante que las parlamentarias hayan venido ha apoyar esto, dando el puntapié inicial de lo que va a significar el poder ir corriendo la barrera del imposible, el ir acortando estas brechas y, por supuesto, ir cambiando esta misoginia instalada en algunas personas que hoy día están en cargos de responsabilidad pero no se están comportando con la altura y dignidad que corresponde”.