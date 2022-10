Por: Fernando Ávila F.

Durante la madrugada de este domingo, se produjo un confuso y grave incidente en las dependencias de una discoteca rancagüina, ubicada en calle Diego de Almagro.

Imágenes grabadas por testigos muestran a un hombre que portaba un arma de fuego, y que percutó en reiteradas oportunidades el arma, no dejando a personas lesionadas. Los hechos ocurrieron pasadas las 04:30 de la madrugada del domingo. La investigación de los hechos quedó a cargo de personal de la SIP de Carabineros.

Las primeras informaciones indicaban que el guardia del recinto habría dejado ingresar al sujeto a la dependencia, sin embargo, la información oficial de carabineros sostiene que dicho guardia fue amenazado. Fue tal la situación que ante los disparos muchas personas se arrojaron al suelo en busca de refugio. Tanto quien disparaba como las personas que lo acompañaban se dieron a la fuga del lugar, sin que se registraran lesionados.

RECINTO LAMENTA LOS HECHOS

Mediante un comunicado, el recinto de entretención señaló que efectivamente “un grupo de tres personas tuvo un altercado con otro cliente, por lo que fue expulsado del recinto, protocolo habitual del equipo de seguridad ante estas situaciones. Lamentablemente, el individuo fue hasta su vehículo desde donde extrajo un arma de fuego (arma de fogueo) con la cual apuntó directamente al personal de guardia del acceso, lo que dejo imposibilitado actuar a este”.

Se agrega que “el individuo armado logró avanzar unos metros de la zona de estacionamiento donde amenazaba mostrando su arma, importante mencionar que éste en ningún momento ingresó al interior del recinto discoteque, luego de esto sus mismos acompañantes lo sacaron del estacionamiento y ya en el exterior, antes de abordar su vehículo, efectuó disparos al aire, los cuales sembraron el pánico en el público que ya se retiraba y en los que se encontraban al interior del recinto. Todo esto está respaldado en el registro de cámaras de seguridad, las que serán entregadas como pruebas”, dice el comunicado que agrega que “afortunadamente el arma era de fogueo y no existieron heridos ni lesionados que lamentar, pero si existió mucho pánico entre los asistentes por el ruido de estos ante una situación ajena y absolutamente inédita a la cual por primera vez nos vemos enfrentados”.

El recinto indica que “hemos recopilado todos los antecedentes y pruebas que serán adjuntadas a la denuncia que ya fue realizada en contra de estos individuos que afectaron la seguridad de nuestros clientes, trabajadores y nuestro entorno. Nosotros rechazamos cualquier tipo de acto delictual, porque nuestra especial motivación es entregar un espacio de entretenimiento sano y seguro para nuestros asistentes”, dice el comunicado de la discoteca, quienes indican que tienen todas sus patentes y permisos en regla, recalcando que el sujeto realizó tres disparos, nunca alcanzó a ingresar a la discoteca y que las personas que se vieron en el altercado previamente habían sido retiradas del lugar, cuando el sujeto que realizó los disparos intentó ingresar hasta el interior de la dependencia con el arma, amenazando al guardia, avanzó hasta estacionamientos, amenazó a quienes iban saliendo, para luego retirarse junto a las personas que lo acompañaban en un vehículo.

Según los antecedes, el altercado se habría originado en el baño de hombres del recinto, entre un cliente y otras tres personas, altercado que habría proseguido en el sector de la barra. Allí se produce una conversación conde el grupo de tres personas ataca al cliente con golpes. Todos fueron sacados de la discoteca, cuando uno de ellos se devuelve con el arma en la mano y le grita al guardia, “Córrete o te mato”, ingresando el sujeto hasta la zona exterior de la dependencias, para luego ser tomado por sus amigos y sacado del lugar.

ALCALDE PIDE CLAUSURA

Debido a la gravedad de los hechos, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, adujo que lo que se aprecia en las imágenes es que se colocó en riesgo a los asistentes al lugar así como se vulneraron todas las medidas de seguridad, por lo que se entregó un oficio al Juez de Policía Local para solicitar la clausura del recinto.

El alcalde añadió que las patentes comerciales están regidas por la ley de rentas, lo que se les entregó, pero destacó que en este caso puntual existe un tema de seguridad anunciando que sostendrán una reunión con todos los locatarios de este rubro, para que así se exijan elementos se seguridad en los ingresos. “En mérito de los antecedentes corresponde la clausura, así lo realizaremos como municipio de Rancagua, dijo el alcalde.

Pese a que el sujeto no habría ingresado al sector discoteca, el alcalde adujo que también existe el reclamo de los vecinos con respecto a los ruidos molestos, con vehículos que colocan música a alto volumen, temas de seguridad que serán fiscalizados, recalcado que si el Juzgado de Policía Local determina la clausura, esta se hará efectivo, tema que lo están trabajando con celeridad. Actualmente existen locales que no poseen su patente comercial, ya que no cuentan con el permiso de obras, hecho que no sería el caso de El Secreto, sin embargo, de no producirse la clausura, en el mes de diciembre es facultad del municipio renovar o no las patentes de funcionamiento.

Según lo recabado, el sujeto responsable de los hechos este martes se encontraba ya en dependencias de la BIRO Mostazal, a espera de su detención de forma oficial para luego ser colocado a disposición del Ministerio Público.

Registro de balacera este fin de semana en Discoteca el Secreto, sector norte de Rancagua. pic.twitter.com/fO7oEfiTZT — bravorengo (@bravorengo) October 17, 2022