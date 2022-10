Este martes 18 de octubre se cumplen tres años de la fecha de inicio de las recordadas manifestaciones y revueltas sociales en Chile.

Por: Tomás Arcas

A tres años de la fecha reconocida como el inicio del estallido social en Chile, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) convocó a los universitarios a un paro nacional este martes 18 de octubre para conmemorar las manifestaciones masivas y “exigir cambios, derechos y dignidad”.

Así lo expresó el colectivo estudiantil en un comunicado, donde resalta que en el proceso, según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), hubo 3.765 personas lesionadas, más de mil querellas y 460 víctimas de trauma ocular. “Estas cifras revelan que el gobierno de Piñera fue responsable de la mayor violación a los derechos humanos que ha tenido Chile desde el retorno a la democracia”, afirmaron desde la Confech.

A nivel regional, la Federación de Estudiantes de la Universidad de O’Higgins (FEUOH) también se adherirá a la movilización. El coordinador de extensión de la FEUOH y vocero de la Confech, Maximiliano Andrade, explicó a El Rancagüino que “esta es una moción levantada desde las universidades de Chile y se va a movilizar la gran mayoría, ya sean privadas, tradicionales o estatales”.

“Se decidió en una votación que fue bastante amplia, donde no hubo ningún voto en rechazo a la manifestación. Como universidad y federación de estudiantes estamos emocionados, agradecidos y entusiasmados de poder ser parte de la conmemoración de un hito tan especial, entendiendo que no se ha logrado ninguno de los cambios que pedimos y exigimos muchos de los que hoy estamos en la universidad. Por eso, necesitamos salir a las calles y estar ahí siempre presentes”, agregó Andrade, asegurando que no van a impedir que las clases se realicen, ya que “respetamos el derecho a manifestación y el derecho a la educación; quien quiera manifestarse, es libre de hacerlo”.

SOLICITUDES DE LA CONFECH

En su declaración pública, la asociación de estudiantes mencionó que “para que los derechos humanos se respeten bajo el mandato de culturizar gobierno y que nunca más se torture, viole o vulnere, exigimos garantías de no repetición a todas las instituciones del país”. En esa línea, la Confech solicitó la refundación de Carabineros, “para que la sociedad civil pueda recuperar las confianzas en el orden social que se requieren para vivir en paz”.

Asimismo, el colectivo exigió que se abra una investigación civil en contra del ex presidente Sebastián Piñera, “el gran responsable de las violaciones a los derechos humanos”. “No puede ser que continúe haciendo su vida como si nada, a sabiendas de la responsabilidad política que tiene con respecto a este tema”, alegaron.

Finalmente, la Confech manifestó que “renovamos nuestro compromiso por un Chile más justo, para que el lugar donde naciste no determine tus oportunidades”. Por ello, demandan “continuar con un Nuevo Proceso Constituyente democrático, paritario y participativo, que plasme en su contenido la garantía de los derechos sociales que se levantaron en la revuelta”.