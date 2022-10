Participar el próximo sábado de un encuentro de payadores, que quiere sorprender con el lanzamiento del disco “La décima parte de mí”, es la invitación que nos hizo el payador y autor de la obra Guillermo “Bigote” Villalobos en una visita a Diario El Rancagüino, acompañado por el poeta popular, Javier Peña.

La presentación es gratuita el próximo sábado 22 a las 18.30 horas en la Casa de la Cultura de Rancagua, donde se realizará el lanzamiento del disco que creó hace 20 años junto a Eugenio Moglia reconocido músico rancagüino quien falleció en 2013, pero que quedó registrada parte de su obra en el material generado en el 2001.

“A los versos que son míos, que están puestos ahí en este disco, la música la puso Eugenio Moglia, con una temática distinta mirada de hoy hace 20 años atrás”, explicó Bigote quien propone en el trabajo relatos de su vida o de homenaje a personajes y oficios de nuestra cultura, en los que Moglia hizo musicalizaciones de varios textos e interpretó todas las guitarras, junto a su Cuarteto Chile.

Sobre su aporte dice “Bigote” que “Moglia fue fundamental para ese disco porque tomó mis textos y me sugirió unas obras con su genialidad de compositor e intérprete. Pero más allá de eso me quedo con su disposición para trabajar conmigo, porque si yo incluso ahora soy casi un desconocido, él hace 20 años me dio la posibilidad de trabajar con él. Eso fue muy lindo”.

El trabajo nunca fue tocado en vivo, así que el creador y payador chileno decidió hacer una serie de presentaciones para poder mostrarlo en público, también como una manera de recuperar una faceta de su labor musical que ha ido dejando de lado. “De algún modo es cerrar un círculo en términos del cantor que quedó postergado por el payador. Recuperar este disco y mostrarlo en vivo por primera vez me hace mucha ilusión”, explica.

Para poder hacerlo, Villalobos contará con la participación del experimentado José Cabello (3×7 21, Gabriela Pizarro, Ensamble Tradicional Chileno, entre otros) y los jóvenes Juan Pablo Arriagada y Francisco Ubilla. “Es importante el elenco, que parte con la guitarra base que Pepe Cabello maneja con maestría. A él se suman dos muchachos que son estudiantes de música, diestros guitarristas y que tienen gran afinidad. Entre los cuatro armamos un grupo que ya está cohesionado y que, pese a la diferencia generacional, tiene muy buena ligazón al encontrarse en un interés mutuo porque nosotros hacemos música desde antes que ellos nacieran, pero todos tenemos un gusto absoluto por el canto y la guitarra”, agrega el cantautor.

En el encuentro a desarrollarse en Rancagua participarán los payadores y cantantes populares rancagüinos Juan Carlos Bustamante y Javier Peña. La actividad es gratuita, de acceso liberado al público, y financiada por el Fondo de Fomento de la Música Nacional, Línea Circulación de la Música Chilena.

