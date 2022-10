Hace cuatro años, Alberto Aguilera llegó a la División El Teniente. “Ingresé primero al chancado, luego pasé al mantenimiento de la molienda convencional y este año estoy en la unidad de molienda Semi Autógena (SAG)”, cuenta el oriundo de La Serena.

Este año, fue designado como jefe de la Unidad de Mantenimiento en la Planta SAG.

“Mi rol es resguardar que todo el personal que trabaja en la unidad pueda realizar bien sus labores, vuelvan sanos a sus casas y, por otro lado, asegurar la continuidad de la operación, manteniendo los activos y maquinaria”, detalla.

¿Qué estructuras son las que mantienen?

La planta cuenta con molinos, procesos de flotación, un circuito de chancado y una planta auxiliar de chancado. No es poco ni acotado el mantenimiento, es bastante amplio.

¿Cómo desarrolla su labor día a día?

Existe una conexión muy importante con muchas personas, del área de operaciones, de mantenimiento —sea personal propio o de empresas colaboradoras— y se toman decisiones en función de los planes de mantenimiento semanales y mensuales. Tenemos un equipo bastante potente con el área de planificación y mucha confianza

¿Cómo llegó a trabajar a la División?

Vengo de Copiapó. Busqué la División El Teniente porque es la más grande de la Corporación y debemos ser líderes dentro del rubro minero a nivel nacional y, por qué no, a nivel mundial. Líderes significa excelencia en seguridad, medioambiente, en el mantenimiento y ese es uno de mis objetivos por el que trabajo apasionadamente todos los días. Mis papás me enseñaron que donde estuviese fuera el mejor y me siento afortunado de lo que estudié y donde estoy. Eso lo inculco en mi entorno laboral, para buscar siempre ir más allá, buscar esa excelencia.

¿Qué significa para usted trabajar en El Teniente?

Además de un orgullo personal y familiar, trabajar en la División ayuda a desarrollar los proyectos personales y laborales. No obstante, existe una gran responsabilidad que debemos cumplir y que es con el país. Entonces con más energía hay que tener la serenidad para tomar las decisiones correctas.

Y ese esfuerzo tuvo reconocimiento. Usted fue premiado por su excelencia en el trabajo.

Fue muy grato, porque siento el respaldo de la organización. Esto llega a mi familia y ese día celebré con ellos. Me entregaron una medalla y fue muy bonito. Esto me deja tranquilo con las decisiones que se han tomado, pero también con un desafío mayor, porque no hay que bajar la guardia. La seguridad es una disciplina permanente, turno a turno, día a día.