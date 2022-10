El principal balneario de la región de O’Higgins, Pichilemu, siempre se ha caracterizado por ser una comuna tranquila. Sin muchos delitos de connotación social, inclusive en verano cuando son miles las personas que llegan a vacacionar a la capital provincial de Cardenal Caro.

Pero, lo ocurrido en la última semana sin duda que genera preocupación, más cuando inserta a esta comuna en una realidad nacional que no podemos esconder.

La delincuencia cada día va cobrando más protagonismo en la sociedad que vivimos. Eso justamente pasó allá, en plena costanera, donde hubo un tiroteo en las afueras de una conocida discoteca el cual dejó a personas lesionadas de gravedad.

Las propias autoridades de Pichilemu lo manifestaron a este medio. Hay preocupación especialmente por la falta de contingente policial en esa zona. Esa es una deuda histórica, pero allí hay otros factores que influyen, como por ejemplo la densidad poblacional y los índices de denuncia.

Claro está que la realidad que vive allí, no es solo propia del lugar. En cada comuna de nuestra región la inseguridad se alza como tema principal.

Frases como “antes podíamos caminar por tal lugar y no pasaba nada” o “antes esto no pasaba acá”, son fiel reflejo de que esos tiempos no volverán, a menos que desde la autoridad exista la voluntad -y recursos- para poder enfrentar este flagelo que encontró una ventana abierta para entrar y hacer de las suyas en nuestras propias narices.

Por: Ricardo Obando, editor.