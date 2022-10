Por: Alejandra Sepúlveda | Tomás Arcas

Fotos: Marco Lara

Luego de seis meses del inicio de su período parlamentario, la diputada por el distrito 15, Marcela Riquelme, conversó con El Rancagüino acerca de las dinámicas propias de la Cámara Baja, la instalación del gobierno de Gabriel Boric y la discusión política actual en torno a un nuevo proceso constituyente.

Consultada por un balance de sus primeros seis meses como diputada, la abogada mencionó que “han sido experiencias buenas y malas, pero raya para la suma, muy enriquecedoras”. “Hemos conocido a diputados y senadores a los que uno ha admirado durante muchos años. Tener cercanía con el gobierno también se agradece muchísimo, poder interactuar con cada uno de los ministros y con el Presidente”, comentó la congresista.

“Hemos podido apreciar cómo es el trabajo, el diálogo, cómo se van construyendo los proyectos de ley, cómo llegamos a consensos nacionales y, muchas veces, cómo la falta de acuerdos también dramatiza nuestras posiciones”, agregó la diputada por el distrito que agrupa a las comunas de Codegua, Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros, Machalí, Malloa, Mostazal, Olivar, Quinta de Tilcoco, Rancagua, Rengo y Requínoa.

– Usted es una diputada independiente, pero del Frente Amplio. ¿Cómo fue la llegada a la Cámara y en qué parte está, políticamente?

– Físicamente, estoy en la misma oficina que ocupaba Gabriel Boric, eso para mí es un tremendo honor. Estoy en la bancada de Convergencia Social, donde nos agrupamos independientes, hay movimientos sociales, también, somos 10 diputados. A su vez, estamos dentro de una bancada más amplia, que es la del Frente Amplio. Ahí nos agrupamos con otros partidos, como Revolución Democrática y Comunas. Ese es nuestro domicilio, si tú miras de frente a la testera nos sentamos a la izquierda. Con nuestros colegas tenemos una relación excelente, muy buena, también con los diputados de Apruebo Dignidad tenemos una estrecha relación.

– ¿Cómo evalúa el proceso de instalación del gobierno, sobre todo viéndolo regionalmente, y cuál es su proyección?

– La instalación fue horriblemente lenta, yo creo que hay procesos que aún no hemos tenido al 100% y es lo que hemos estado pidiendo desde hace mucho rato. Muchos cupos no se han cubierto en las direcciones regionales y otros servicios y se hace indispensable. Tenemos pocos funcionarios, por ejemplo, en Sernameg, que tiene una dotación ideal de 21 personas, están trabajando con 13. Tenemos problemas de instalación aún y de provisión de cargos, y se debe a que muchos de éstos son de Alta Dirección Pública, que tienen un procedimiento especial que está a cargo del Servicio Civil y ha colapsado. Hay un 46% de cargos ADP a nivel país que no se han provisto por esta razón. Hay que optimizar, mejorar y cambiar ese sistema, no puede ser que aun año del gobierno, ningún gobierno, no solo este, se pueda instalar como corresponde precisamente por este colapso del sistema.

– Personalmente, ¿cómo vivió el proceso constituyente?

– Fue difícil, duro. Yo fui candidata constituyente también, por lo tanto estuve muy comprometida con este proceso. En algún momento estuve muy unida trabajando con Loreto Vallejos y Alvin Saldaña, que se sacaron la mugre y fueron grandes constituyentes de esta región. Fue doloroso esto, trabajamos mucho para que el Apruebo llegase a todas las personas, pero no conseguimos eso. En un país donde la comprensión lectora es bajísima, entregarle un texto muy extenso y, a veces, con palabras más difíciles, era algo demasiado idílico que la gente lo pudiese entender en tan poco tiempo. El hecho de que no se hubiese programa un presupuesto para que se pudiesen promocionar ambas opciones correctamente, las fake news, que es algo que estamos atacando con un proyecto de ley para que no vuelva a pasar. Hoy estamos en un nuevo proceso donde parte de los diputados de nuestra bancada están trabajando dentro de esta mesa para lograr acuerdos nacionales; lo importante hoy en día, más que un texto, son los acuerdos nacionales. No podemos vernos enfrentados nuevamente dos sectores políticos de nuestro país, porque esta división se va a mantener durante muchísimo tiempo, tenemos que buscar acuerdos, diálogos, ver en qué cosas estamos de acuerdo la izquierda, la derecha y el centro, qué cosas queremos como país para los próximos años. Yo creo que en eso hemos avanzado, a veces con tropiezos, pero hemos avanzado, en el sentido de que ya tenemos algunos mínimos o bordes que a mí me parecen en lo personal que satisfacen parte de esa inquietud.

– ¿Qué temas de este borrador constitucional cree que deberían mantenerse para el próximo texto? ¿Cuáles son las cosas que no deberían repetirse?

– Lo que debería estar, sin dudas, son los derechos sociales, que para mí son intransables. Chile es un Estado social y que sea así es un avance democrático, que va de acuerdo con el siglo XXI en el que estamos, está de acuerdo con las necesidades de nuestros países y con la globalización. Tenemos que tener un Estado que se preocupe de las necesidades básicas de la ciudadanía primero que nadie, luego vienen los privados, pero el primer preocupado en la salud de todos los chilenos tiene que ser el Estado, lo mismo con la educación y las pensiones.

La otra cosa que me parece que debiera quedar es la paridad. Las mujeres tenemos que estar en la misma proporción que somos como ciudadanas en nuestros cargos de poder, por lo tanto exigimos que la paridad también sea un tema que se mantenga en la constitución.

Por el otro lado, fuimos poco claros con algunas cosas. Por ejemplo, con el derecho de propiedad, la gente necesitó más convicción, con el tema de la vivienda digna se necesitó más claridad. Mucha gente se confundió y la derecha u otros grupos sociales, de centro, aprovecharon que había una confusión, si te van a quitar la vivienda, si vas a tener derecho o no. La poca claridad, que se aprovechó para insertar las fake news. Debemos ser más claros con el derecho de propiedad, ha existido en la constitución desde hace muchísimos años, está en los tratados internacionales y nadie puede tocarnos ese derecho. Creo que es un tema que hay que mantener y ser enfáticos. ¿Que pueda haber otras formas de propiedad también? Fantástico, pero el derecho de propiedad que tenemos hoy en día debe ser inalterable.