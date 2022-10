Por: Fernando Ávila F.

Con la presencia del Presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Miguel Ángel Santibáñez; y los ministros del tribunal de alzada, Pedro Caro y Marcela de Orúe, se realizó la clase magistral denominada, “Instrumentos de Planificación Territorial en Chile: Su Descripción e Importancia”, la que estuvo a cargo del abogado y ex Contralor General de la República, Ramiro Mendoza.

La actividad, que se llevó a cabo vía virtual, fue organizada por la Corte de Rancagua, la Universidad de O’Higgins (UOH), la Notaría y Conservador de Peumo y Las Cabras, más la Tercera Notaría de San Fernando con asiento en Chimbarongo.

El Presidente del tribunal de alzada, señaló que “resulta relevante para la comunidad en general, y en particular para la comunidad jurídica, abordar esta temática relacionada con los instrumentos de planificación territorial en nuestro país, toda vez que se trata de materias susceptibles de producir múltiples controversias, en cuanto se encuentran en juego tanto intereses públicos como privados. Acepté encantado de participar en esta actividad, no sólo porque fue para la UOH y la Corte de Apelaciones, sino porque además porque uno de mis más queridos primos, Carlos Aránguiz Zúñiga, también estuvo en Rancagua y entiendo que el edificio del tribunal de alzada lleva su nombre. Por lo que fue un orgullo poder realizar esta clase para personas de la ciudad”, expresó el expositor de la jornada y ex Contralor.

En la actividad estuvieron presentes el jefe de carrera de Derecho de la UOH, Marcelo Acuña; el notario y conservador de Peumo y Las Cabras, Alejandro Pardo; el notario de la tercera notaría de San Fernando, Sebastián Camiruaga; magistrados y juezas; abogados de la región; alumnos de derecho y funcionarios del Poder Judicial.