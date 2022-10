Por: Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas.

La tarde de este lunes, vecinos de los sectores rurales de Rancagua, salieron a la Ruta H 10 con Santa Elena donde suspendieron el tránsito para demostrar su descontento por la falta de agua potable y la intermitencia en el suministro que han tenido desde hace meses.

Se trataría de centenares de familias afectadas de los sectores de Santa Elena, La Gonzalina, La Moranina, Viña Los Laureles, Los Tilos, La Gloria, que quedaron sin agua repentinamente indica el vecino de Viña Los Laureles, Américo Sánchez “alrededor de cuatro meses que no tenemos agua, llegará 20 minutos al día y se corta, la gente sale a trabajar, en la noche llegan y no hay agua para ducharse, para lavar, cosas básicas de una casa”. En este escenario agrega “nuestras demandas son mejoras en el agua potable, dos mil familias del sector rural de Rancagua no tiene agua potable para las cosas básicas de una casa. Estamos solicitando una solución concreta. Nos han dado soluciones parche que se refiere a camiones aljibe, nos reparten agua, rellenan la copa que no nos alcanza”, expone.

Por su parte Ivonne Rodríguez, vecina de Santa Elena añade “tenemos muchos problemas con el agua, es algo insalubre estar sin agua todos los días y queremos soluciones, que el alcalde nos ayude en algo. El pozo del APR se secó, ese es el problema que tenemos y se ha abastecido con camiones aljibe, pero no dan abasto”, comentando que para el día a día “Compramos agua y calentamos en ollas para poder bañarnos, porque los calefont no nos prenden”.

En tanto, José Miguel Rojas, vecino de La Gonzalina sostuvo “necesitamos por favor que no ayuden a ver el tema del agua, porque lo que hablan los entendidos es que tenemos para cuatro meses más en esto y no podemos esperar eso porque en la mañana nos llega un poco de agua y en la tarde ya nada. Hay niños, hay adultos mayores, ojalá que el alcalde nos dé una solución. Estamos acá porque necesitamos el agua urgente”.

Por otra parte, Margarita Castro, vecina del sector La Gonzalina sostiene que es “una lamentable situación que nos está ocurriendo cómo localidad hace más de un mes. Vivo en La Gonzalina donde lamentablemente nos hemos visto afectado por la escasez de agua potable, según nos dijeron se secó el pozo; es decir, las napas no están dando agua. Somos muchas personas las que nos encontramos afectadas sin poder realizar labores tan básicas como lavar, ducharnos o simplemente beber un vaso de agua. Hasta hoy no hay soluciones concretas que nos permitan tener alguna respuesta rápida al problema. En pleno octubre de 2022 aún hay sectores que sufren con la precariedad de una copa para abastecer tres sectores rurales con masiva llegada de gente que ha comprado parcelas”, indica.

EN CINCO DÍAS BAJÓ EL CAUDAL

La situación se arrastra desde el mes de agosto, donde en un periodo de cinco días bajó rápidamente el caudal de la fuente que alimenta de agua potable el Sistema Sanitario Rural (SSR) La Gonzalina o comúnmente conocido como APR (Agua Potable Rural) hasta secarse, por lo que el Director de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) -entidad dependiente del MOP- con funcionarios de la DOH llegaron al lugar para revisar el Servicio Sanitario Rural y gestionar junto con su directiva una solución.

Para esto se puso en alerta al Municipio de Rancagua y a la Delegación Presidencial, donde activaron un Plan de Emergencia para proveer con camiones aljibes agua potable a las familias socias del comité.

Paralelo a eso, la DOH empezó un proceso de sondaje en el sector, para buscar una nueva fuente de extracción de agua que permita habilitar un pozo nuevo, labor que finalizará a fin de año indicaron desde el MOP (Ver recuadro).

La situación mantiene preocupado al Presidente del Comité Agua Potable Rural (APR) La Gonzalina, Juan Zamorano “A nosotros se nos secó el pozo hace como mes y medio, y ahora nos estamos abasteciendo con camiones aljibe del municipio, de la Delegación Presidencial y dos camiones pagados por el comité. Hoy tenemos ocho camiones aljibe que vamos a tirar a la copa y con eso en algo se soluciona el problema”, expuso.

No obstante, el dirigente del Servicio Sanitario Rural explica que “esta gente que está haciendo bulla no tiene medidores, es gente que está pidiendo agua, pero no tenemos factibilidad de agua, no podemos darles agua a ellos porque no da abasto el APR, no tenemos factibilidad. Es que en cada sitio han hecho más casas, sin documentos y se abastecen de mismo medidor”.

Para buscar una solución al problema, Zamorano adelantó que “estamos sondeando un pozo nuevo por medio de la DOH en Santa Elena, pero se está recién trabajando y debiera estar habilitado en marzo de 2023. Además, estamos gestionando una conexión de emergencia con Essbio, hemos estado en conversaciones y estamos esperando la última reunión donde a lo mejor vamos a finiquitar el convenio Esto es para los socios del APR y toda esa gente que no está con arranque. Estamos buscando por todos lados soluciones, queremos que nos conecten con Essbio, pero se demora tres meses en conectar y toda la ejecución es costeado por el comité”, explicó el presidente del SSR.

Por su parte consultados a Essbio por la contingente situación, desde la sanitaria informaron que “Essbio ha estado disponible para colaborar con esta comunidad rural fuera de su zona de operación. Ha trabajado en conjunto con las autoridades y presentó un proyecto que permitiría interconectar esta localidad a las redes de Essbio, mientras ello se define por parte de las autoridades, Essbio está prestando apoyo a la provisión de agua al sector”, indicó la empresa.

Alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy:

“Este APR hoy día extrañamente en menos de tres semanas bajó su flujo de agua”

En este tema, en el concejo municipal de este martes, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy informó que “El APR data de 1993, nunca se proyectó un saneamiento sanitario que fuera para el sector rural y este APR hoy día extrañamente en menos de tres semanas bajó su flujo de agua. Se lo comenté al director del Servicio de Salud O’Higgins, creo que es importante que exista una revisión del Hospital Regional respecto a los pozos que tiene, porque una gran cantidad de vecinos del sector rural que en menos de tres semanas vieron bajar los flujos de agua del APR”, remarcó.

El jefe comunal añadió que “Como municipio generamos todo un plan de contingencia donde estamos entregando una cantidad importante de agua, entiendo que el Delegado Presidencial también, que en un mes determinado que fue cuando se bajó el decreto de escasez hídrica que tuvieron que renovarlo donde no se entregó y el municipio comenzó a entregar 60 mil litros de agua. Hoy en conjunto con la Delegación Presidencial son cerca de 120 mil litros de agua que se están entregando. Me parece importante porque eso tiene que ver con la DOH, existe una fiscalización de cómo está llevando esto el APR, como se están distribuyendo esas aguas, porque si bien es cierto bajó, estamos llegando a los niveles que comúnmente tiene el APR para entregar y dar sustento de agua a toda la comunidad”.

Godoy agregó “Entiendo que hay un sondaje que se está haciendo que va a estar listo el mes de noviembre para dar solución y ver otra napa que pudiera sustentar el agua y además hicimos como gestión de municipio con el Gerente de Essbio la posibilidad de la conexión que tiene que ser con un convenio y ahí se asocia otro costo que es muy distinto a los costos del APR que pudiera entregar suministro de agua. Eso es lo que hemos comentado con los dirigentes”.

Finalizo diciendo “Entiendo a los vecinos que estaban ayer protestando, pero en términos de sustento de agua, se está entregando por parte del municipio y ahí el APR tiene que ser fiscalizado”.

Seremi MOP, María Ángeles Latorre:

“Las personas que están protestando por la falta de agua, no son socios de este comité. Estas personas no tienen factibilidad agua potable”

Al respecto, la seremi del MOP O’Higgins, María de los Ángeles Latorre que este martes acudió al concejo municipal de Rancagua donde se abordó el tema señaló que “ayer nos reunimos con la directiva del comité La Gonzalina, donde les explicamos las medidas que estamos realizando para dar solución a la falta de agua. Entre ellas los trabajos de nuevos sondajes que está realizando la DOH para encontrar una nueva fuente que abastezca de agua potable al sistema. También le comentamos a la directiva sobre la posibilidad de hacer una obra de conexión de un bypass con la red de la empresa Essbio, que está muy cercana a su sistema, para que puedan dotar de agua potable, en caso de emergencia como éste, y poder distribuir de este vital elemento a sus 330 socios, mientras se trabaja en el nuevo punto de captación”.

En esta línea la autoridad regional de la cartera de Obras Públicas añadió “también se han sucedido una serie de problemas con personas que están protestando por la falta de agua, pero no son socios de este comité. Estas personas no tienen factibilidad agua potable, entonces gestionamos ir en conjunto con el municipio la próxima semana a informar los avances y plazos del Programa Mejoramiento de Barrios (PMB), iniciativa que está levantando el municipio”, agregó la seremi.

Finalmente ante los problemas de gestión del recurso hídrico que directiva visibilizó, la seremi del MOP junto con profesionales de la DOH, realizarán acciones formativas con la comunidad, como el cuidado en el buen uso del agua, y brindaran apoyo, tanto a la directiva del SSR La Gonzalina y sus socios como a los ciudadanos que no son parte de este comité, que requieren solución de abastecimiento de agua potable rural.

En este sentido, Cesar Acevedo, Director regional de Obras Hidráulicas del MOP O’Higgins, indicó que “como DOH Regional a través, de la subdirección regional de SSR, estamos prestando todo el apoyo según nuestras facultades al SSR La Gonzalina en esta emergencia, además nuestras iniciativas felizmente ya se encuentran en ejecución en el sector, que corresponde a la ejecución de un nuevo sondaje, que nos permitiría aportar con nuevos volúmenes de agua al sistema, se espera tener los resultados del sondaje a fines de este año, y esperemos que dichos resultados sean positivos y nos permitan realizar las obras necesarias para conectar este nuevo pozo al sistema existente”.