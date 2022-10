Los tiempos, claro está, no son los mismos de antes. La situación actual -tanto económica como social- nos da cuenta que, las cosas han cambiado y que hay que ajustarse el cinturón en todo sentido.

El alza en el costo de la vida, la sensación de inseguridad que se vive en los barrios y más, hace que el sobrellevar estos días para muchos se haga muy complejo.

Ya no hay bonos como en 2020 o en 2021, la pandemia -pese a que oficialmente no ha terminado- nos dejó una carga sobre la economía de la cual aún no podemos salir. Lo anterior, sumado a factores externos que tienen al mundo en general en una crisis inflacionaria no vista en décadas, le pone peso a una sociedad que, desde sus bases, pide cierto respiro.

Hoy por hoy, nuestras autoridades y técnicos en la materia, han puesto el énfasis en la recuperación. Un paso concreto, pero que a gran parte de la ciudadanía le cuesta comprender, pues las medidas no son necesariamente para que ya mañana veamos modificaciones a la baja, en los precios por ejemplo.

Aunque nos cueste, y bastante, sobrellavamos la crisis de manera individual o familiar como se pueda. Viviendo el día a día, como se dice. Rascándonos con nuestras propias uñas, coloquialmente hablando.

El esfuerzo gubernamental se entiende, pues es el bien común el que debe primar. Así también, el ajuste de cinturón nos hará dejar de lado algunas cosas que antes de la pandemia, solíamos realizar. Eso de darse un gustito, como se hablaba en aquellos días, tendrá que esperar, al menos por un tiempo más.

Por: Ricardo Obando, editor.