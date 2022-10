Desde 2005, Santo Tomás organiza el Torneo de Debates, que a lo largo de los años ha incluido a participantes de sus sedes y también de otras instituciones nacionales e internacionales. Se trata de una instancia de intercambio de opinión estudiantil que desarrolla la búsqueda y análisis de diferentes fuentes de información, también el pensamiento crítico frente a diversas posturas y la comunicación oral con argumentos y contraargumentos, entre otras habilidades.

En su décima versión, las 22 sedes de Santo Tomás participaron en la etapa clasificatoria de manera virtual, eligiendo a los mejores en cinco zonas. El equipo de Rancagua salió victorioso tras defender la postura a favor en las premisas “Si se aumentan los impuestos, ¿mejora la calidad de vida de las personas de una nación” y “Es el cambio climático el mayor problema planetario que enfrentarán las naciones en el futuro inmediato?”.

El capitán del equipo es el docente de la carrera Servicio Social, Osvaldo Arriaza, quien además es egresado de Santo Tomás y como estudiante obtuvo el primer lugar en el torneo de debates individual por dos años consecutivos. “Es la actividad que permite desarrollar todos los valores institucionales, a mi entender es la madre de todas las actividades nacionales que organiza Santo Tomás. Este año, a pesar de que no tuvimos mucho tiempo para prepararnos, por las cualidades de los estudiantes el trabajo se hizo fácil, porque rápidamente logramos generar un espíritu de equipo”.

Trabajo en equipo

Los debatientes de Santo Tomás Rancagua son los estudiantes Darío Paredes de Preparador Físico, Alejandro Moya de Ingeniería en Informática y Lorena Manríquez, Camila Cárcamo y Andrea Inostroza de Psicopedagogía. Esta última destaca la confianza depositada por el capitán: “Eso logró que nos sintiéramos a gusto, con la seguridad que necesitábamos para potenciar nuestras habilidades. Siento que ésta es una excelente instancia para desarrollarnos como persona, estudiantes y también expandir nuestro círculo de amistad”, relata la estudiante que por segundo año participa en este torneo, al igual que Lorena Manríquez, quien agrega: “Es un tremendo orgulloso representar a nuestra sede. Quiero agradecer profundamente el apoyo, entrega y compañerismo de nuestro equipo y a nuestro tremendo capitán que ha compartido con nosotros toda su experiencia, siempre con energía y entusiasmo”.

Por su parte, Alejandro Moya destaca la posibilidad de intercambiar opiniones con los equipos rivales: “Ha sido una experiencia gratificante por el aprendizaje y estudio que requiere preparar un argumento de peso para defender una postura de la cual, en algunos casos, sólo se tienen conocimientos superficiales. También destaco la oportunidad que se genera en estas instancias de poder escuchar a otras personas que defienden una postura totalmente opuesta, ya que el estar dispuesto a escuchar, entender y poder debatir o concordar en algunos puntos, nos ayuda a afrontar de mejor manera situaciones que se puedan dar en lo personal o laboral”.

Su compañero Darío Paredes también recomienda la experiencia y espera seguir participando en estas instancias: “Volvería a hacerlo, siento que me causó estrés, porque tenía pruebas, pero pude justificar inasistencias, lo que me dio tranquilidad y me permitió concentrarme más en los debates. Siento que mi rendimiento estuvo bien, pero puedo hacerlo mejor”.

El equipo se prepara para participar en la final del Torneo de Debates Santo Tomás que se realizará los días 8 y 9 de noviembre en Concepción, donde además de los dueños de casa y los rancagüinos, se presentarán los equipos tomasinos de Iquique, Ovalle, Puente Alto, Santiago, Concepción, Los Ángeles y Puerto Montt.