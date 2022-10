Cada año, cientos de familias a lo largo de todo Chile llegan a la Fundación Down buscando contención e información necesaria ante la noticia de la llegada de un hijo o hija con Síndrome de Down donde encuentran respuestas a muchas interrogantes a través de la ‘Tribu’ que a la fecha reúne más de 900 familias con hijos e hijas con Síndrome de Down.

La tarea de la fundación es poder acoger a muchas familias con su programa de bienvenida, talleres para familias, capacitaciones a instituciones y centros de salud, programas de apoyo profesional -fonoaudiológico, psicológico- entre otros, que busca generar un impacto positivo, de contención y ayuda para enfrentar este nuevo camino.

Para eso necesitan recolectar $40 millones, para poder acompañar a más familias a lo largo de Chile, y tener su primera sede Down Up para continuar con su propósito.

Es por eso que la Fundación Down Up invita a ser parte de la segunda Colecta anual. Para donar puedes hacerlo a través de la alcancía virtual en https://colectadownup.donando.cl/ o mediante el link en redes sociales https://www.instagram.com/fundaciondownup/

SÍNDROME DE DOWN EN CHILE

En Chile, de acuerdo a los datos publicados, los niños que nacen con esta condición superan los 2.2 por cada mil nacimientos, cifra que duplica la tasa mundial, que alcanza solo 1.4 niños cada mil. Se trata de una población que debe recibir toda la atención desde la salud pública e incluir medidas específicas para su acompañamiento a fin de ofrecer apoyos necesarios para su inclusión y participación social.

Según la Directora Ejecutiva de la Fundación Down Up, Andrea Allamand “Las políticas públicas deberían incorporar la inclusión en toda su dimensión. Desde la forma en cómo se comunica la noticia hasta el acompañamiento necesario en todas las etapas de desarrollo de ese hijo o hija con Síndrome de Down”.

En materia de políticas públicas, actualmente existen dos piezas de legislación que son fundamentales. La ley 20.422, que establece igualdad de oportunidades para todas las personas en el territorio chileno, y la ley 21.015, que dictaminó la obligación de incorporar un 1% de personas con discapacidad al interior de las empresas que tengan cien personas o más. Si bien ambas leyes han sido un gran aporte para avanzar en inclusión, existen aún tareas pendientes.

La invitación para la Fundación Down Up es apoyar, empoderar y abrir paso en cada uno de los desafíos que supone atravesar el camino de la inclusión. Por eso, la invitación es a sumarte a la colecta DownUp 2022.