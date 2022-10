Queridos hermanos y hermanas:

El rey Salomón, el cual siendo joven es nombrado rey de Israel, tiene un sueño, en él Dios le ofrece que le pida lo que quiera, Él se lo concederá.

Si tú y yo nos viéramos enfrentados a esta posibilidad ¿Qué pediríamos?

Salomón, quien se destaca por su sabiduría, no pide ni bienes, ni vencer a los enemigos, ni poder para dominar; sino que ante la tarea que tiene de ser rey, de gobernar un pueblo donde hay tantas opiniones como gente, lo que el rey pide a Dios es sabiduría para saber gobernar y guiar al pueblo encomendado. La petición del rey agradó a Dios, porque en ella se ve un deseo no de ganancia personal, sino de buscar el bien de la comunidad. Salomón será recordado como el rey sabio.

Este hermoso texto sin duda que puede iluminar nuestras vidas en el momento de tomar decisiones. Creo que todos en definitiva hemos de saber pedir y buscar lo que realmente importa y esto es la sabiduría para saber actuar, para saber decir o callar cuando convenga, para actuar con firmeza y decisión cuando sea necesario y no dejarnos llevar sólo por las pasiones, que nos ciegan, o nuestros criterios, que no siempre pueden ser los más adecuados.

Sabiduría es lo que han de pedir y buscar quienes han sido puestos como autoridad.

Sabiduría es lo que han de pedir quienes han recibido la confianza de sus bases.

Sabiduría han de pedir los padres para guiar a sus hijos.

Sabiduría han de pedir quienes toman decisiones en las cuales está en juego el bien común. Sabiduría que no es saberlo todo, sino buscar el bien y jugársela para que éste triunfe.

Esto se logra no sólo con el estudio, con el conocimiento, sino también con el diálogo sincero y con la oración que la pide confiadamente a Dios. Pidamos que la sabiduría sea buscada por quienes han de saber tomar decisiones por el bien de Chile, de nuestros jóvenes, de nuestras familias, de toda nuestra gente.

Salomón rezaba así: “Señor, dame la sabiduría, que reina junto a ti, soy hombre débil. Envíala desde tu santo cielo para que me acompañe en mis trabajos y me enseñe lo que te agrada, que me guie en todas mis acciones y así mis obras serán de tu agrado”, (Sabiduría 9).

Como el rey Salomón pidamos sabiduría para saber actuar.

Que Dios les bendiga,

+ Guillermo Vera Soto

Obispo de Rancagua