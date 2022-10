Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Después de grandes esfuerzos es natural que llegue la calma y el descanso. Procura tomar unos días de ocio para practicar aquellas actividades que más de relajan. Unos días de contacto con la naturaleza te serían de mucha utilidad, física y mental.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Un día muy vital y expansivo con la gente que te rodea. Estarás lleno de energía y serás capaz de transmitirla a los demás tan solo con una mirada. Esto irá acompañado de buenas relaciones con los amigos y con la familia.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Necesitarás unas horas de tiempo libre para tener un contacto con la Naturaleza, ya sea en la montaña o en la costa: el cuerpo te lo está pidiendo hace tiempo y lo cierto es que volverás a casa como nuevo, sin tensiones.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Tener en cuenta a los más pequeños de la casa te traerá más de una preocupación. También recibirás cariño y mucha ilusión a cambio, te sentirás querido incondicionalmente. Los sueños pueden darte datos sobre tu futuro más inmediato, no los desprecies.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Todo transcurrirá plácidamente su consigues dominar tus prontos y actúas con diplomacia y tacto. El desconcierto te rodeará cuando compruebes que nadie pone el menor inconveniente a tus planes.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Los problemas familiares relacionados con la salud que te tenían en vilo últimamente comienzan a tener buenos pronósticos y mejores soluciones. Posiblemente para el fin de semana estéis en disposición de celebrarlo.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Te encontrarás apoyado y acompañado a la hora de recibir una mala noticia y de enfrentarte a las consecuencias de la misma. Aprovecha todas las ocasiones de salir y entretenerte, distrayendo tus pensamientos para hacer pasar el tiempo lo antes posible.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Llegarás a confiar en las personas que te rodean sin analizar sus posibilidades cien veces antes de tomar una decisión. Hoy te mostrarás más flexible en este sentido y te sentirás orgulloso de ello.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Si ya no puedes hacer los planes que tú quieres los fines de semana porque tu pareja te los da ya hechos, es hora de poner las cartas sobre la mesa y reivindicar tu zona de influencia.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Una historia de amor puede llenar tu vida en el día de hoy. Será novedosa o antigua, el caso es que florece ahora; debes tener cuidado en no idealizar tanto las cuestiones amorosas, porque todo el mundo tiene sus defectos y tarde o temprano aparecen.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tienes que decidirte de una vez entre tus múltiples posibilidades; debes aclarar tus ideas y dar una respuesta a alguien que espera. No es bueno para nadie que estés dudando continuamente para tomar decisiones que deben fluir de forma natural.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

El día te irá mucho mejor su luces un sonrisa, aunque en tu interior no estés para mucha fiestas. Pero no debes incrementar ni tu malestar ni tus problemas haciendo que los paguen quienes no tienen ninguna culpa.