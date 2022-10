Según proyecciones del Observatorio Global del Cáncer (Globocan), plataforma web interactiva desarrollada por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que forma parte de la Organización Mundial de la Salud, anualmente más de 5.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama en Chile. Se trata del tumor más prevalente en las mujeres en el mundo y, lamentablemente, la primera causa de muerte en muchos países, entre ellos, el nuestro.

9 de cada 10 mujeres podría sobrevivir, y más del 90% incluso curarse si la enfermedad se detectara precozmente, es decir, cuando el tumor es tan pequeño que no alcanza a ser palpable. “La mamografía es la principal herramienta de detección precoz de esta enfermedad, y hoy nos enfrentamos a la necesidad de lograr movilizar a las mujeres para que puedan retomar este examen, anualmente desde los 40 años, tras poco más de dos años de pandemia, periodo en el que se registró un descenso del 60% en la toma de este examen”, explica el Dr. Badir Chahuán, Jefe de Cirugía Oncológica y Reconstructiva de Mama de Fundación Arturo López Pérez (FALP)

El especialista agrega que “si bien ya hemos visto el impacto del COVID-19 en el corto plazo, con el diagnóstico de casos más avanzados, a futuro no se descarta que enfrentemos un aumento en la tasa de mortalidad de nuestras mujeres tanto local como globalmente”, acota.

Según el Informe de Vigilancia en Cáncer. Análisis de Mortalidad Prematura y Años de Vida Potencia Perdidos (AVPP) por Cáncer, desarrollado por el Departamento de Epidemiología del Minsal, en la década 2009-2018, las mayores Tasas Ajustadas de Mortalidad se ubicaron en la Región de Magallanes con una TAM de 14,5 muertes por 100.000 mujeres. Le siguieron Valparaíso con 13,0 muertes, y Metropolitana con 12,4 muertes por cada 100.000 mujeres, respectivamente. En el caso de la Región de O’Higgins, su TAM fue de 11,8. Es decir que por cada 100 mil mujeres, 11,8 murieron a causa de esta patología.

Por otro lado, desde 2019 al 13 de octubre de 2022, el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), del Ministerio de Salud, registra la muerte de 343 mujeres por esta causa en la Región de O’Higgins. De ellas, el 27% corresponde a la comuna de Rancagua, con 93 muertes, el 8% a Rengo, con 28 decesos, el 7% a San Fernando, con 24 fallecimientos, en tanto San Vicente y Machalí registran cada una un 6% de mortalidad, con 21 y 20 muertes respectivamente, entre otras. Respecto de los rangos etarios de estas pacientes, la mayor mortalidad se concentró entre los 50-69 años con un 44%, seguida por el rango entre los 70-89 años con un 36%.

“Aunque cueste, primero nosotras”

El búsqueda de seguir promoviendo la concientización y educación sobre el cáncer de mama y la importancia de su detección precoz, Fundación Arturo López Pérez (FALP) desarrolló la campaña “Aunque cueste, primero nosotras” Detectar el Cáncer de Mama, Cuanto Antes Mejor. La iniciativa, cuenta con el auspicio del Ministerio de Salud, y el patrocinio de la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC), y la Organización de Institutos Europeos del Cáncer (OECI)

“Todos deberíamos involucrarnos y jugar un papel en la movilización de nuestras mujeres. El cáncer de mama no solo afecta a la mujer, sino a toda la familia. Como hijos, hermanos, maridos e incluso trabajadores podemos hablar con ellas sobre este tema, recordarles sus controles y lo importante que es para nosotros que ellas estén bien. Solo por el hecho de ser mujeres, 1 de cada 8 desarrollará esta enfermedad en su vida y 85% de los casos se presentará en mujeres sin antecedentes familiares”, comenta el Dr. Badir Chahuán.

“Aunque cueste, primero nosotras” estará disponible durante octubre, a través de distintas plataformas en Santiago y regiones: Redes Sociales, salas de cines, sistemas de transporte público, radios y canales de TV, entre otras. A través de ella se traspasarán importantes mensajes como: que la mamografía es el principal examen de diagnóstico precoz de esta enfermedad, y que se recomienda anualmente desde los 40 años. Que si bien la mayor incidencia del cáncer de mama se presenta entre los 50 y 69 años, éste también puede presentarse desde los 40 e incluso antes, aunque esto último en menor medida. Que el autoexamen no detecta precozmente el cáncer de mama, sino que permite conocer las mamas y estar atenta a sus cambios, mediante la autopalpación mensual desde los 20 años. Que el autoexamen levanta una alerta en mujeres jóvenes, que no tienen indicación de mamografía, y que también permite identi­ficar posibles cambios entre mamografías, desde los 40 años. En ambos casos, esos cambios no deben ser normalizados y deben consultarse a la matrona o un especialista.

A esto se suma la página web https://www.institutoncologicofalp.cl/landing/cancer-de-mama-2022/, creada para la comunidad con la principal información asociada a esta patología. Como Factores de riesgo, señales a las que prestar atención, tratamientos y videos con preguntas a especialistas.