Julio César Moreira

Fotos: Marco Lara.

El año 2010, una profunda depresión lo llevó a atentar dos veces contra su vida. Sentía que nada tenía sentido y que las terapias no lograban sacarlo de un viaje al abismo.

Y ocurrió el milagro. Un extraño mensaje de la tierra lo volvió a la realidad y a las ganas de seguir viviendo.

Un día, tras regresar de una sesión con el sicólogo, mientras caminaba por la población René Schneider, una aglomeración de gente, frente al ex consultorio número 4, llamó su atención.

“De puro copuchento, entré”. Al interior del gimnasio se desarrollaba una exposición de plantaciones orgánicas y de semillas, la mayoría en extinción.

Lo que había ahí, llamó fuertemente su atención, y por alguna extraña razón “pensé que las plantas y esta actividad me podían sacar de la depresión y quitarme todos los malos pensamientos” que por largos dos meses lo agobiaban.

El contacto con estas “hijas de la tierra” marcaría el inicio de un proceso de sanación que no había encontrado en la medicina formal.

Los consejos y la buena acogida del profesor Adolfo Belarmino, un experto en cultivo, de la comuna de Codegua, más algunas semillas que guardaba en su casa y que nunca había querido sembrar, cambiaron la vida de Manuel Candia.

Sintió que sembrar y seguir el proceso del crecimiento de los vegetales era el equivalente a “experimentar el nacimiento de un hijo y su desarrollo, hasta cuando, al igual que los hijos, se van”. Le sucede cuando vende las plantas y estas “desaparecen de mi vida”.

La pasión por esta actividad lo llevó “a hacer mis propias semillas orgánicas”, a multiplicarlas y recibir invitaciones de diferentes ciudades de Chile, en las que ha expuesto.

El proceso de intercambio de especies lo han trasladado hasta Temuco, para descubrir que en el sur “están todas las semillas orgánicas, con nada de pesticidas”, y que cultivaron nuestros antepasados, tanto para alimentarse como para sanar sus enfermedades.

Los contactos y visitas al austro le permitieron profundizar en el sorprendente mundo de las plantas medicinales y la técnica del almácigo.

La gente ahora le pide que “les traiga las plantas hechas”, para evitar el paso del cultivo que requiere un conocimiento extra.

-Me dices que el contacto con las plantas evitó suicidarte-

Sí y a amar la vida de nuevo, sacar de mi cabeza los malos pensamientos-

-¿Cómo es la vida de alguien que en vez de tener hijos tiene plantas?-

Las semillas demandan bastante tiempo. Uno se mete mucho en mantener la planta, que la semilla esté en un lugar en que no se enferme, que no le entren hongos, en un sitio ni muy húmedo ni muy seco.

-Al igual que los hijos, imagino que estás siempre preocupado de tus plantitas y semillas-

Claro. Por ejemplo, a las plantas medicinales hay que regarlas 3 o 4 veces a la semana. Es como darle leche a un niño.

-¿Sugerirías cultivar plantas a personas que tengan problemas emocionales o sicológicos?-

Yo empecé con mis plantitas, por mi depresión. Y lo que son las cosas: La sicóloga que me hizo las terapias y me dio de alta, después me llamó para que yo le hiciera clases de cultivo y cuidado de plantas y semillas a las personas que están con depresión. Mucha gente, que ha pasado por mi casa, me dice que el cultivo de las plantas las ha sacado de su depresión.

Semillas de nuestras abuelas aún siguen vivas

-¿Tienes semillas o plantas que sean únicas y que estén a punto de desaparecer en Chile?-

Si. Tengo haba dulce, haba tigre, el poroto “hallado”; poroto pallar morado, poroto apolo (se usaba para las ensaladas de Año Nuevo), poroto negro, poroto cimarrón, que es de color rojizo. Ninguna de estas variedades está en el mercado.

Tengo albaca canela, albaca anís (ideal para hacer pesto), albaca orégano, albaca limón, sandía blanca, calabaza de agua, maíz socoroma. Hay repollo copena, amaranto; acelga amarilla, acelga morada; zapallo sombrero turco; hinojo de ensalada y perejil crespo que es bueno para hacer tortillas. Y una variedad importante de tomates, incluida una del tamaño de un arándano.

Su idea, dice Manuel, es evitar que estas especies mueran y “que las personas hagan lo mismo, para impedir que desaparezcan, y que la industria grande las siga matando”.

-¿Cuánto de lo que consumimos corresponde a las plantas originarias de nuestro país?-

Muy pocas. La mayoría no son semillas naturales, porque le echan pesticidas y abonos. Uno ya no consume productos naturales, son intervenidos.

-Estas son, más bien, semillas de nuestras abuelas-

Así es. Aquí tengo menta coca, la que mi abuelo me daba con leche, para los dolores de guata. Está también la menta poleo, que es una mezcla y el viadil natural y no la gotita que todos conocemos.

-Deben ser muy gratos los olores en las casas en que se cultivan estas plantas naturales-

Es muy agradable. Es mejor que tener desodorantes. Todo yo lo mantengo en el patio y eso permite que lleguen abejitas a polinizar.

-¿Qué ocurriría en el mercado si nos dedicáramos a cultivar estas especies que ya están casi desaparecida?-

Para los supermercados sería bueno, porque uno podría vender variedades que la gente no conoce. Se le podría enseñar a la gente a consumir estos sabores tradicionales.