Por: Ricardo Obando.

Mariano Soso, fuera de la cancha, analiza con tranquilidad el buen momento de O’Higgins. El equipo, que acumula ocho fechas de buenos resultados, está bien encaminado hacia el objetivo de la temporada: ir a la Copa Sudamericana 2023.

Para el DT, el proceso –que ha tenido altos y bajos- ha tenido como pieza clave la confianza de los jugadores hacia la idea y el cómo la han implementado especialmente en este tramo final de la competencia, donde encontraron la forma que los hace ser fuertes y que les ha permitido pasarle por encima –en lo que al juego se refiere- a sus rivales.

El viernes, frente a Cobresal, Soso quedó más que satisfecho. El equipo generó, pudo sostener el marcador pese a que nuevamente culminó el partido con un jugadores de menos, hecho no menor considerando que la visita ha mostrado un buen nivel en lo que va del año.

Ante la consulta de El Rancagüino respecto al hambre que muestran en cada partido de la recta final, donde ese 4-4-2 le acomoda a la perfección, Soso dijo que “eso habla de un equipo ambicioso, que no se detuvo con aquellas cosas que fue obteniendo, no solamente en términos de resultados, sino que verse en el juego con una clara evolución. Eso es tiempo”.

El DT dijo también que aquí lo principal fue “internalizar la idea, sentirla, atreverse a asumir riesgos. Nosotros eso lo promovemos semana a semana, pero tiene que ver con la calidad de jugadores que estamos gestionando”.

Además, puntualizó que lo que él ve es que dirige a un “grupo de mucha cohesión, eso es significativo para poder crecer en cuanto al modelo de juego y también para hacerlo de la mano de jugadores que no han tenido minutos y que empujan toda la semana, que están elevando esa competencia interna. Para mi es valioso encontrar una plantilla que quiere ir por más”.

Es más, recalcó que su plantel “es un grupo que no ha puesto el resultado por encima del proceso. Para mi tiene un valor profundo. Es decir, no me desespero por ganar, sino que sigo trabajando cómo obtengo esa victoria. Este equipo cuidó esas formas y estamos comprometidos en darle continuidad”.

SOBRE EL TRIUNFO

“Tengo palabras de una profunda valoración de la producción del equipo, eso trajo como consecuencia un triunfo vital para nosotros, de cara a lo que buscamos, que es volver a ubicar a O’Higgins después de seis años en el plano internacional”, sostuvo.

En el trámite, el “Capo” fue más pese a las ausencias. “Hoy el colectivo no se resintió, es importante darle sentido a esto de que la fuerza nuestra radica en lo colectivo, independientemente de quien juegue. Estamos muy orgullosos de ello”.

“En cuanto el juego construimos muchos ataques. Nosotros somos facilitadores de un plantel que tiene un profundo conocimiento de hacia donde va”, cerró.