Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Podrías empezar la semana con molestas de cuello o espalada a casusa de las malas condiciones del sueño. Si se trata de una mala postura en el trabajo, será más difícil de solucionar.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

El descanso acumulado en el fin de semana te ayuda hoy a calmar los ánimos y a desprender tranquilidad y sosiego, algo a lo que los que conviven contigo están poco acostumbrados.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

El fin de semana te ha dejado la pelota en tu campo respecto a algunas relaciones personales sobre las que urge una decisión. Es hora de actuar de acuerdo a tu corazón y nada más, porque debes tener claro que nadie tomará la decisión en tu lugar.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Comprensión y diálogo son las ideas con las que te levantas y pretendes desarrollare en un lunes aparentemente agrio, pero al que le puedes sacar mucho rédito desde el punto de vista personal.

LEO (23 julio – 22 agosto). S4

Si comienzas a acumular estrés a las primeras de cambio, tal vez no sea suficiente con el descanso dominical, deberás cambiar algunas cosas de tu vida que no te están ayudando precisamente a mantenerte sano.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Te encuentras estupendamente de salud, y es que ese ejercicio que te propusiste hacer todos los días te está tonificando y dando fuerza. Esto te anima y vas a acostumbrarte a ello. Tendrás suerte en todo lo que tenga que ver con dinero.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Intenta no angustiarse, pronto llegarán nuevas ilusiones en tu vida profesional; acepta los consejos que te ofrecen las personas con más experiencia de la familia, y luego tomas tus decisiones.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Es el día para salirse de lo establecido. Proponle a tu pareja un plan fuera de lo habitual. Si es capaz de secundar tus proyectos, por muy descabellados que sean, se fortalecerá vuestra relación. Con el dinero sé original e inventa nuevas formas de administrarlo.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Puede que comiences a sentir el agobio que produce tener cada vez mayor grado de compromiso con la pareja, y reflexionarás sobre ello en unas horas de soledad que te tomarás hoy. En todo caso, puedes tomarlo con calma y hablarlo con la otra parte.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Debes buscar a toda costa la serenidad, tanto en tu vida pública como privada, sobre todo procurar que esta última no reciba los peajes que no quieres o no puedes pagar en la primera. Un pequeño desengaño te lo hará ver claro.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

La tranquilidad, la placidez se adueñará hoy de tu vida, retrasando todo tipo de problemas. Es el momento de disfrutar de los pequeños placeres del día a día, ya sea en la casa, en el trabajo o en la calles.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Jornada de reflexión y reajuste, para echar cuentas de si los buenos propósitos que te habías propuesto a principio de temporada se van cumpliendo. Será el momento de mantenerse con firmeza o comenzar a soltar lastre, pero piensa que aún tienes bastante tiempo.