Gratos, desafiantes y motivadores. Así describe Jorge Moreno los 33 años que lleva trabajando en la División El Teniente.

Hoy, se desempeña como jefe de Reparaciones de la Superintendencia Mina Norte, en el Nivel Teniente 7. “Me invitaron a trabajar acá hace unos nueve años. Con el equipo veíamos los camiones y la producción. Después se dio la oportunidad de trabajar en las cuadrillas de reparación”, cuenta.

Sus inicios, eso sí, fueron en Caletones, donde realizó su práctica profesional, en 1989. “Siempre quise trabajar en El Teniente. Mi ‘viejo’ trabajó en el Ferrocarril Sewell – Rancagua. Había hecho mi práctica en otro lugar y quise hacerla de nuevo aquí. La terminé y a los meses me contrataron. Mi jefe, en ese entonces, me dijo que estaban pidiendo gente para la mina, que me enviarían prestado por dos meses y volvería, pero sigo aquí hasta hoy”, comenta entre risas.

¿De qué se trata tu trabajo?

Básicamente estamos enfocados en reparar la parte estructural de los buzones, que se dañan con el tiempo. Los buzones son un sistema de traspaso que tiene muchos componentes: plataformas, muros laterales, cilindros, cadenas, que permiten que controlemos el flujo al momento de cargar los camiones. Con el movimiento de todos los días y el golpe del mineral cuando cae, empiezan a dañarse y llega un momento en el que hay que reparar.

Moreno hace hincapié en que los buenos resultados que han obtenido, son fruto del equipo de trabajo: “Yo ayudo con la planificación, la compra de materiales, pero esto lo hacemos con un equipo de cinco personas que hacen el mayor esfuerzo y se llevan la mayor parte del trabajo. Son extraordinarios y se motivan con lo que haya que hacer”.

¿Cuál es el área en la que más te ha gustado trabajar?

Siempre he querido hacerlo lo mejor posible en los lugares donde he estado. Soy llano a los cambios, siempre veo el vaso medio lleno, soy positivo en ese sentido y trato de motivar para que las personas lo vean de esa forma.

¿Dónde partiste trabajando para Codelco?

Partí de abajo, en el ferrocarril. Allí conocí todas las pegas y aún lo extraño, a veces ocupo algunos términos ferroviarios, porque lo pasé bien y me gustaba ese trabajo. Luego, cuando llegué a los turnos, también lo pasé bien. Era un sector nuevo, con camiones, salía a terreno, quería aprender. Y hoy, acá también todo perfecto. Lo he pasado bien en todos los sectores y si me toca ir a otro lado, voy a intentar pasarlo bien también.

¿Qué significa para ti trabajar en la División?

Codelco El Teniente me lo ha dado todo. Tengo dos hijos profesionales, Karina y Matías, los dos ingenieros civiles químicos. Gracias a este trabajo he hecho muchas cosas: tener mi casa, dar educación a mis hijos, tener un buen pasar junto a Ximena, mi señora. Quizás en otra empresa hubiese sido más difícil lograrlo. Quiero mucho a Codelco porque es una empresa en la que, si uno hace bien las cosas, le va a ir bien. En esta etapa de mi vida, Codelco ha sido parte de mi desarrollo tanto personal como profesional.