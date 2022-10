Durante la primavera el exceso de polen y polvo, además de toda clase de partículas no dan tregua a nuestros pulmones, ocasionando diversas alegrías y complicaciones respiratorias. No obstante, los seres humanos no somos los únicos afectados por esta situación, también los filtros de aire acondicionado de los automóviles sufren algunas consecuencias que pueden influir notoriamente en su rendimiento.

Salfa entrega algunos tips para prevenir esta clase de desperfectos y ahorrar dinero solucionando este problema en casa. Los especialistas de aconsejan realizar el cambio del filtro de aire durante el cambio de temporada, es decir en primavera. “El reemplazo de los diversos filtros que existen en automóvil es fundamental para el mantenimiento y óptimo funcionamiento de cualquier vehículo. Además del filtro de aceite, uno de los que más destaca por su importancia es el filtro de aire, pieza mediante la cual opera la calefacción y el aire acondicionado, y que debe ser sustituida con regularidad para evitar daños causados por exceso de polen, polvo y otras partículas”, explica David Castañeda, Subgerente Comercial Repuestos Salfa.

La función del filtro de aire es encargarse de que solo llegue aire limpio al motor, sin embargo, con el transcurso el tiempo esta pieza va acumulando residuos sin que podamos evitarlo. Cuando este se obstruye por completo, el vehículo comienza a generar una mezcla de aire y combustible cada vez más densa que termina por disminuir la potencia del motor, desgastándolo afectando su rendimiento.

Aunque parezca difícil, no es necesario ser un experto para reemplazar este tipo de filtros, por lo que siguiendo estos consejos podrás hacerlo en casa y con tus propias manos. “Lo primero es saber dónde se ubica el filtro. Por lo general, se encuentra bajo el capó o en el habitáculo (interior del automóvil). El primer paso es retirar los componentes que se encuentran en el acceso al filtro, maniobra que debe realizarse con sutileza y sin aplicar fuerza para evitar daños”, afirma Castañeda.

Lo siguiente es encender el vehículo, cerrar la aleta de calefacción y apagar el motor. Tras ello, debes limpiar la carcasa y la cubierta del filtro de cabina con mucho cuidado para evitar la obstrucción del canal de ventilación. Finalmente, y teniendo en cuenta la marca de la dirección de la corriente de aire en el filtro, vuelve a instalarlo junto con todas las piezas retiradas anteriormente. Al finalizar, comprueba que todo funciona correctamente activando el sistema de aire acondicionado. (Fuente: Salfa)