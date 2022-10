Por: Gisella Abarca.

Una huelga de hambre comenzó este lunes por la noche el auxiliar del servicio de Cirugía Infantil del Hospital Regional Rancagua, Jorge Becerra, esto luego que este martes 25 comenzara al interior del recinto asistencial un nuevo contrato de aseo que consiste en un servicio para áreas públicas y clínicas.

Precisamente esta licitación externa provocó un descontento generalizado entre los entre funcionarios auxiliares del HRLBO representados por la Fenats Sexta Región pues los dirigentes del gremio sostienen que no están en contra de la limpieza del edificio por una empresa externa; sino que el contrato incluye “por primera vez área clínica, donde hay funcionarios capacitados para esa labor”.

Además, Fenats Sexta Región agrega que “una licitación realizada a espaldas de los representantes de los trabajadores, en forma muy sutil se está generando una privatización de las funciones de aseo al introducir al área clínica a esta empresa privada, generando inestabilidad laboral”, aseguran.

Por estos puntos es que los dirigentes dijeron “solicitamos la renuncia del director y su equipo directivo, puesto que para poder cumplir el plan de trabajo del gobierno actual, no podemos seguir con personas que no tienen el compromiso ni el respeto por fortalecer la salud pública del país”, señalaron.

En esta línea, en el principal recinto de salud este lunes se realizó una reunión ampliada entre funcionarios auxiliares y el equipo directivo de HRR donde estuvo la Fenats Sexta Región oportunidad en que la dirección del establecimiento de salud explicó los alcances del proceso licitatorio y cuáles serán las funciones de la empresa que este lunes ingresó a las áreas clínicas del establecimiento.

“Esta medida ha provocado dentro del estamento auxiliar una serie de incertidumbres, entre ellas sobre la seguridad del puesto laboral, desconocimiento de las nuevas funciones que tendrán los auxiliares del hospital, incertidumbre por la responsabilidad administrativa, entre otros. Así como también un descontento generalizado, ya que los funcionarios aluden que no se han entregado los insumos que corresponden para que ellos puedan realizar su trabajo como corresponde, es por estos y otros motivos que el estamento auxiliar en su gran mayoría está en contra de estas medidas”, indicaron representantes de Fenats Base Rancagua, dirigentes Fenats Sexta Región llamando a una “mediación de todos los actores correspondientes de nuestra región con la finalidad de no escalar en el conflicto, y tener que llegar a tan drástica medida informada por nuestro compañero Jorge”.

“ESTA EXTREMA MEDIDA ES PARA DEMOSTRAR EL DESCONTENTO QUE TENEMOS”

Jorge Becerra es uno de los cerca de 500 funcionarios afectados con el nuevo contrato que externalizaría el servicio de aseo y quien se encuentra desde este lunes por la tarde sin ingerir alimentos quien expuso “En estos momentos se está gastando cerca de 6.500 millones que se van a la privatización ya que se adjudicó el contrato la empresa Maclean, ellos vendrían a hacer el trabajo de todos los funcionarios públicos que existen en las áreas clínicas, especialmente los auxiliares de aseo. Tendré que compartir mi trabajo con la empresa externa”, indicó preocupado por su fuente laboral el trabajador.

“Esta extrema medida es para demostrar el descontento que tenemos por ejecutar a puerta cerrada ciertas licitaciones sin consultar al personal que ha sido contratado por el gobierno para este fin y que lo ha hecho por años. Esta externalización de servicios generará un gasto tremendo que se verá reflejado en los usuarios que llegan al hospital con el desmedro de insumos y medicamentos, asegura. Es por eso que estamos pidiendo la salida del equipo directivo y que no se lleve a efecto el contrato. El plazo para que se concrete esto era hasta de las 22:00 horas de este lunes y no cumplieron, por lo que tomé esta decisión”, subrayó el auxiliar de servicio.

MESA DE TRABAJO

Respecto a la implementación de la nueva licitación de aseo en el Hospital Regional, la Dirección del HRLBO comunicó que a partir de este martes 25 de octubre se inició el nuevo contrato de aseo al interior del recinto asistencial que consiste en un servicio para áreas públicas y clínicas indicaron.

“Este último punto, ha generado cierta incertidumbre entre los funcionarios. En ese contexto, luego de una reunión convocada por el Director (s) del Servicio de Salud O’Higgins, se acordó -con el objetivo de propiciar un buen clima laboral para la comunidad funcionaria del HRLBO- realizar una mesa de trabajo encabezada por el director (s) del Servicio de Salud, la Asociación de Auxiliares, gremios y equipo directivo del HRLBO, los cuales en conjunto evaluarán de forma participativa las facultades de la nueva empresa y buscarán las mejores vías de solución”, indicaron desde la Dirección del HRLBO.

Senador Juan Luis Castro:

“Tiene que haber un cambio en la dirección del hospital más grande, numeroso y de más especializaciones que hay en la región”

Ante la denuncia realizada por la directiva de la Fenats del Hospital Regional y de la Sexta Región, sobre una serie de irregularidades en el principal centro de salud por la licitación realizada para la privatización de las funciones de aseo, específicamente para el área clínica, lo que estaría creando inestabilidad e incertidumbre en los auxiliares, el senador por la Región de O’Higgins, Juan Luis Castro, fijó su posición en favor de los trabajadores y sus gremios.

“La progresiva externalización de servicios del Hospital Regional de Rancagua no da para más, por eso me duele y me indigna que nuevamente se pase a llevar a los trabajadores y se dejen en una condición de vulnerabilidad e incertidumbre porque no merecen ese trato, yo apoyo las reivindicaciones que la Fenats, los trabajadores y sus gremios han planteado”, precisó el también doctor.

Esta situación ha desencadenado incluso que Roberto Vasconcelo, presidente de Fenats Hospital Regional Rancagua y de la Federación de la Salud FENATS Sexta Región y su directorio, estén solicitando la salida del director del hospital, Carlos Bisbal. Ante esta petición realizada por los trabajadores, el parlamentario fue enfático en señalar “Apoyo la necesidad de que haya un cambio en la dirección del Hospital Regional de Rancagua porque obviamente no hay una gobernabilidad ni que haga producir más al hospital -sobre todo bajar las listas de espera- ni tampoco en un clima laboral que sea razonable para hacer mejor las cosas y por lo tanto, tiene que haber un cambio en la dirección del hospital más grande, numeroso y de más especializaciones que hay en la región de O’Higgins”.

Insistió en que “esto requiere sentido de urgencia y soluciones al más alto nivel que sin duda vamos a apoyar para que se produzcan”.

Diputada Marcela Riquelme:

“No se va a despedir a ningún funcionario como auxiliar de aseo del Hospital Regional”

Preocupada por la situación que se vive al interior del principal establecimiento de salud de la región se encuentra la diputada por el distrito 15, Marcela Riquelme Aliaga quien indicó “Hemos estado muy preocupados del tema Hospital Regional Rancagua y en ese sentido queremos confirmarles que a través de esta nueva licitación donde se va a contratar personal como auxiliar de aseo, no se va a despedir a ningún funcionario como auxiliar de aseo del Hospital Regional Rancagua. Eso lo podemos confirmar a través del director del hospital, hemos confirmado esta información con el doctor Bisbal precisamente porque esta nueva licitación ha traído dudas e inquietudes y respondemos a ellas con todo el compromiso por la dignidad de los trabajadores y los pacientes”, subrayó.