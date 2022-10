Difícil no recordar la famosa canción “The power of love” de la película “Volver al Futuro”, en donde su protagonista, Marty McFly, viaja desde 1985 hasta 2015. ¿Qué podemos ver en esa ciudad del futuro? Una sociedad altamente tecnologizada, con acceso a distintos tipos de bienes y servicios, donde claramente las personas tienen mayor calidad de vida y bienestar. Es que en 30 años las cosas pueden cambiar drásticamente– para bien, o para mal –. A modo de ejemplo, un país que crece a una tasa promedio de 4% por un período de 30 años, multiplicará su PIB por 3,2 veces – con un crecimiento de esa magnitud, nuestro PIB, actualmente en torno a los 300 mil millones de dólares, superaría con holgura el billón de dólares –. Y todo lo anterior, con el consecuente efecto positivo sobre los ingresos tributarios del fisco, recursos con los cuales se podrían desarrollar y desplegar diversos programas sociales con el objetivo de ayudar a aquellos que naturalmente pueden ir quedando rezagados en el camino – el crecimiento no impacta de manera homogénea a todos los sectores de la economía –, o para aquellos en donde los beneficios del crecimiento tienden a tardar un poco más de tiempo. Y más importante aún, un PIB creciendo a esa tasa genera más y mejores empleos, con mayores tasas de crecimiento de los salarios reales, lo que beneficia directamente a la población. Y es que, al final del día, es en el mercado laboral en donde están las fuentes de ingresos para las familias. Bueno, este es el poder del crecimiento.

Dicho lo anterior, cabe preguntarse, qué estamos haciendo como país para (al menos intentar) crecer al 4% – recuerde que, según el más reciente informe del comité consultivo de expertos convocado por el Ministerio de Hacienda, nuestra tasa de crecimiento tendencial (PIB no minero) se acerca apenas al 2% –. Para ello se requiere de una agenda robusta en términos de inversión en capital humano, a todo nivel, que permita a nuestra fuerza de trabajo ser más productiva y que esté acorde a los tremendos desafíos actuales que enfrentamos como sociedad. En educación preescolar – la más rentable según diversos estudios a nivel internacional – se precisa de una estrategia para preparar a la fuerza de trabajo del mañana, aquella que estará inserta en el mercado laboral en 30 años más. Se requiere de un moderno sistema de capacitación laboral, de formación continua, que asegure el aprendizaje de las personas a lo largo de toda su vida. Por otro lado, urge una mayor incorporación de la población femenina al mercado del trabajo.

En inversión hay grandes desafíos, convivimos con una enorme incertidumbre local, con expectativas de más y mayores tributos, todo lo cual desalienta la toma de decisiones y de riesgos. Por ello, hay que dar certezas, un marco institucional claro y transparente.

La Comisión Nacional de Productividad ha planteado una serie de medidas necesarias para mejorar la productividad, estas iniciativas constituyen un excelente marco para la confección de una real agenda pro crecimiento.

Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile