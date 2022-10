El parlamentario fue el único senador que asistió a Berlín para participar en este evento en el que se abordó la importancia de la vacunación contra el covid, la salud mental y el cáncer.

Tres grandes temas en materia sanitaria se desarrollaron en la Cumbre Mundial de la Organización Mundial de la Salud que se llevó e cabo en Berlín, instancia a la que fue invitado el médico y senador por la región de O’Higgins, Juan Luis Castro.

El parlamentario, manifestó que en la ocasión hicieron acto de presencia representantes de más de 200 países. “Se abordaron tres prioridades que se han definido para la etapa que viene sanitariamente en el mundo. Lo primero es asumir el postcovid con la única herramienta que permite prevenir nuevos brotes de infección que es la vacuna”.

Sobre esto, el también médico, precisó que en el mundo aún hay un déficit enorme de población inmunizada. “Chile tiene más de dos millones de personas con un calendario incompleto, recién partió la quinta dosis que esperamos tenga un buen resultado; pero para el futuro, para no tener rebrotes o nuevos focos, necesitamos que la población esté vacunada, que los adultos -que son muchas veces reacios-, los adolescentes y los niños entren en el circuito de la vacunación completa. Éstas no hacen daño, producen inmunidad y por lo tanto, no olvidemos que ahí está el pilar de la prevención de recaída del covid”.

Precisó que otro de los temas abordados, fue la salud mental, añadiendo que después de la pandemia se registran trastornos del sueño, ansiedad, suicidios, adicciones al alcohol y drogas. “Hoy día la salud mental atraviesa su momento más crudo en todo el mundo y también en Chile, por lo tanto, las políticas de definición son prioritarias en ese campo a veces tan difícil de acceder”.

El tercer tema importante abordado por la OMS fue el cáncer. “Chile tiene como primera causa de muerte el cáncer y la OMS reconoce el cáncer en el mundo también como la primera causalidad de muerte. Si en el cáncer mamario, las mujeres no usan la mamografía y la auto palpación, pueden llegar tarde y por lo tanto morir; si en el hombree el examen de próstata y el antígeno prostático no se toma a tiempo después de los 50 años, hay riesgo de que se detecte tardíamente y por lo tanto morir y así con el cáncer de estómago, de pulmón, todos ellos, son los que más fallecidos producen en Chile”, detalló el senador.

Destacó que, si esta enfermedad se encuentra dentro del plan Auge, lo ideal es que las personas no “lleguen tarde” a hacerse los exámenes. “Hoy día el cáncer no puede ser sinónimo de muerte, a pesar de que tenemos un volumen tan alto de fallecidos, porque muchas veces llegamos atrasados en diagnóstico. Ahí están las prioridades de la OMS y creo que calzan perfectamente en Chile con estos tres grandes temas”.

Al ser consultado sobre cómo se están abordando estos temas, al menos en la Comisión de Salud del Senado, donde el parlamentario es integrante, precisó que “hay un planteamiento de fondo que implica ser la puerta de entrada al sistema de salud y es la atención primaria, los consultorios, los Cesfam, la posta rural; esa red es la que sostiene el sistema de salud y es el primer acceso para llegar a un especialista, por ello no es aceptable que la ley de presupuesto hoy tenga un reajuste de 100 pesos per cápita que es el monto de dinero que le da el Estado a la atención primaria en cada comuna”.

Insistió en que este monto “es irrisorio” y no se condice con el discurso de prioridad en temas de salud. “El reajuste es necesario para llegar a los 10 mil pesos per cápita que sería el mínimo de dignidad que el país requiere en atención primaria; segundo absorber las listas de espera, porque el gran problema post pandémico hace que hoy día tengamos más de dos millones de personas esperando casi 600 días para una atención, esto es inaceptable humanamente y por eso urgimos a que el programa de absorción de listas de espera sea una realidad lo antes posible”.

Dijo además, que el gobierno lo ha comprometido en su programa, por lo que “apoyamos que esto se produzca, esperamos que esto no se dilate. El próximo año es decisivo en tener una reforma de la salud para tener un fondo universal de salud para que no exista una discriminación entre el que tiene dinero y el que no, el que tiene que esperar y el que tiene que pagar sobreprecio, esos son los dramas en Chile, por eso, en materia de listas de espera, cobertura para todos los tipos de cáncer, en salud mental, en lo que es el presupuesto que estamos ya discutiendo y en la reforma futura, tenemos la apuesta más importante socialmente en Chile”, culminó.