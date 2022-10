Las emociones se tornan turbulentas y surge el deseo de encontrar a alguien a quien responsabilizar, aparecen la rabia, la furia, la impotencia y la incapacidad de comprender lo que está pasando.

Texto : Gisella Abarca

«Este proyecto es financiado a través del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales y del Consejo Regional»

Los duelos cruzan nuestra existencia; no hay ser humano que no haya experimentado este proceso o lo hará en el futuro, independiente de su edad. El duelo se refiere a aquellas personas que ya no están más o bien a la vivencia de haber perdido algo: una pareja, un amor, un órgano del cuerpo, una enfermedad. También pueden estar asociados a los cambios en el ciclo vital, como por ejemplo el envejecimiento, a un cambio de país, de ciudad, de trabajo, etc.

“Son una profunda herida que si no la vamos curando tenemos posibilidades de enfermarnos psíquica, física y vincularmente. En el duelo hay una aflicción profunda ante la pérdida que se transforma en pena y es necesario expresarla. Los vínculos se lesionan, la red se daña, la persona tiende a aislarse, tiende a guardar su pena para seguir viviendo”, explica Susana Muñoz Aburto, psicóloga y directora de Serbal Centro Desarrollos Sistémicos.

Cada persona vive de forma diferente este proceso de acuerdo a su historia, su cultura, la naturaleza de la pérdida y el grado de vinculación emocional, entre otros factores.

Si bien no se trata de un proceso lineal y rígido, diferentes especialistas en el tema se han dedicado a estudiarlo. La psiquiatra suiza Elizabeth Kübler-Ross escribió en 1969, a partir de su trabajo con pacientes terminales, el libro “Sobre la Muerte y el Morir”. En él describió por primera vez fases que se pueden identificar en el duelo.

PRIMER PASO: NEGACIÓN

En un primer momento se produce una negación profunda, una sensación de ‘esto no me puede estar pasando a mí’. Las emociones se tornan turbulentas y surge el deseo de encontrar a alguien a quien responsabilizar, aparecen la rabia, la furia, la impotencia y la incapacidad de comprender lo que está pasando. Luego se puede dar un estado de negación en el que la persona guarda la esperanza de que nada cambie. Poco a poco empieza a asumir la realidad de la pérdida, lo que genera sentimientos de tristeza y de desesperanza hasta llegar a la aceptación y comprensión de lo vivido.

“En ese momento la persona se confronta con una verdad absoluta: la vida nunca va a volver a ser como era y esa aceptación es de una intensidad y un dolor profundo. Confrontarse con ese dolor es fundamental para entrar en el duelo y poder salir a otro sitio”, comenta Susana Muñoz.

Al respecto sostiene que no darles curso genera múltiples consecuencias: La ausencia de su elaboración implica que nuestro cuerpo de alguna manera se va a ir congelando y enfermando. Negar el duelo y quedarse rigidizado implica negar una parte de nuestro cuerpo y los síntomas emergen.

Además, tiene efectos profundos a nivel familiar “La ausencia de la elaboración tiene alcances transgeneracionales, el duelo se transmite a las nuevas generaciones, quienes quedan a cargo de hacerlo lo que se torna imposible porque no fueron elaborados por nuestros ancestros… Es como si transitáramos por ambientes donde nuestros deudos, nuestros muertos estuviesen como una sinfonía de muerte alrededor de nosotros”, profundiza la profesional.

TRANSITAR ESTE PROCESO

La búsqueda de un acompañamiento por profesionales de la salud como psicólogos o psiquiatras puede ser de ayuda para quienes están viviendo esta situación. La red es muy importante, hablar sobre el duelo, compartir con otros es una manera de ir metabolizando esta tristeza profunda.

“La posibilidad de establecer determinadas formas de despedirse, rituales que convoquen a la comunidad, aunque sea virtualmente, acompañar y estar cerca emocionalmente facilita la elaboración del duelo. Los rituales permiten marcar un momento, en el que es posible incorporar la muerte como parte de la vida… En cada duelo, en cada pérdida hay un nacimiento, cuando está elaborado abre una nueva dimensión y se genera un espacio creativo”, concluye Susana Muñoz.