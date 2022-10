Para el Plan Nacional de la Lectura el año 2022 es el “Año de las Lecturas y el Medioambiente”, con el fin de impulsar la reflexión sobre las diversas perspectivas en torno a la crisis medioambiental y de los ecosistemas.

En ese contexto, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Libertador General Bernardo O’Higgins, llevó a cabo la novena versión de su Concurso de Cuento Breve Poeta Óscar Castro, invitando a la población regional a presentar sus relatos abordando temas tales como: la valoración y la conservación de la biodiversidad; ecosistemas saludables; la generación de formas sostenibles de habitar los territorios; problemáticas hídricas e imaginarios culturales/históricos sobre la relación de la humanidad con el agua, la ecología y el patrimonio natural; las ciencias y exploración; la educación ambiental; la cosmovisión de los pueblos originarios y su relación con la naturaleza, y otros relativos al medioambiente y su protección, siendo este requisito taxativo.

A continuación, se presentan los relatos ganadores.

CATEGORÍA ADULTO

PRIMER LUGAR

ASÍ SE PUEDE VIVIR

El viejo está sentado bajo una tosca construcción de madera oscura. Es alto y apellinado, con una cara que parece tallada también en madera, surco a surco.

A un lado tiene ristras de cochayuyos. Al otro, un alto de paquetes armados. Sus dedos, nudosos como raíces de árbol, retuercen y amarran las algas, con destreza fruto de una larga costumbre.

Ve aparecer al hombre entre algunas ovejas que vagan cerca, buscando costurones de pasto ralo en el polvo.

-Don Avelino.

Una oveja arranca espinas de un arbusto muerto. Mastica porfiadamente, hasta tragárselas.

-Dice el administrador que es su último aviso. El fundo cierra esta semana. Ya se fueron todos los trabajadores.

-Yo no vivo en el fundo. Vivo aquí en mi ruco. Y aún tengo quién me compre cochayuyo. Tengo cómo pararme.

-Ya le explicaron, don. Aquí no se puede quedar. Con el estero seco y los tranques cerrados, no hay cómo vivir. Haga juicio.

-Ustedes plantaron todos esos eucaliptos que se chuparon el agua. Antes, aunque lloviera poco, siempre había para remediarse. Uno, sus animalitos, sus siembras.

-Qué importa ahora, don. Dicen que usted tiene familia afuera. Llámela. No siga terqueando en medio de esta pobreza.

El viejo se levanta.

-¡Pobreza! Yo no soy pobre, oiga. Mire todo lo que tengo.

Con mínima arrogancia, su mano abarca la línea azul e inmutable que junta la tierra con el mar.

Luego da media vuelta y trepa ágilmente por los roqueríos.

Allá arriba, en un quilantal que ha logrado salvarse de los pinos, él sabe que aún late delicadamente una vertiente, delgada como su dedo.

Y así, le diría a ese desconocido altanero, con ese poquito de agua y con lo que da el mar, así aún se puede vivir.

Anna Blú Andalién

SEGUNDO LUGAR

Recuerdos de una Dríade

Una vez me perdí en el bosque, durante las vacaciones de invierno cuando nuestras familias fueron a Valdivia, te acuerdas? Quería escuchar el sonido del bosque y sin darme cuenta ya estaba demasiado lejos como para volver, no había ningún camino, el sol difícilmente pasaba por entre las ramas de los árboles. Sentí un miedo terrible. Estaba sola en medio del bosque con sonidos que no identificaba, eran animales salvajes o el viento?

El frío me hizo llorar…

empecé a correr, a gritar con todas mis fuerzas hasta que mi voz se hizo tan aguda que las aves empezaron a responderme.

Grité el nombre de mi mamá. Bernardaa!!!!! Nunca la había llamado por su nombre. aun así nadie vino por mí. Andaba sin teléfono.

Lo único que tenía era la mitad de un chicle que tú me habías dado.

Dejé de moverme porque los pulmones y la garganta me ardían de tanto correr y gritar. Me senté en un tronco caído y me puse a llorar. Me temblaban las piernas, estaba toda embarrada. Creí que iba a morirme. O que pasaría la noche ahí, bajo la lluvia que amenazaba con caer.

Un insecto con forma de escarabajo avanzaba por una rama a la altura de mis hombros. Parecía tan tranquilo, se movía seguro en este escenario que cambiaba de forma y temperamento como el mar. En ese momento escuché unas ramas que se quebraban, mi mente volaba imaginando las peores atrocidades cuando detrás de un árbol apareciste tú. Tranquilamente te acercaste a mí.

Te lastimaste? Preguntaste con una voz suave… moví la cabeza y volví a llorar.

Te abracé tan fuerte que un gemido tuyo entró suave por mi oído.

Temía que fueras un puma.

Nos reímos…

Hoy ese lugar no existe, tampoco nosotros.

Gonzalo M. Jiménez.

TECER LUGAR

Multa 40.000 Pesos

Nos las arreglamos en los 90 para emparejar la tierra al costado de la capilla. Los maderos que trajo el Pipe sirvieron de arcos, claveteados ahí mismo, mientras el resto excavábamos los hoyos para enterrar los verticales. El regadío estaba a cargo de don Michea, que lanzaba el chorro hasta donde le permitiera la manguera, dejando siempre seco el arco sur. Entonces, con baldes en desuso, nos dábamos a la tarea de mojar el resto. Hasta conseguimos que la Muni ubicara en la vereda un letrero “Prohibido Botar Basura: Multa 40.000 Pesos”.

En el verano los partidos comenzaban a las seis en punto y sin árbitro. Al que llegaba tarde le caía el rosario del equipo incompleto. A veces el Pelao y el Marlon montaban la pandereta para relatar y nos asignaban apelativos graciosos que movían al error al arquero o al delantero en el mano a mano, por sucumbir a las carcajadas. Los más hábiles desplegaban sus gambetas sin piedad y los carentes de flexibilidad como yo, sufríamos ante momentáneos Maradonas y Romarios. Incluso gozamos de público más de alguna vez.

Ariel, el Burro, el Tito y el Milo exhibían talento, Carlitos, el Gigio y yo, las ganas. Afuera, se ubicaba el Toño, que si bien, no jugaba, aportaba el ojo crítico y el comentario técnico para resaltar o zaherir, según lo que veía.

Al final, no faltaban los refrescos que el cuadro perdedor costeaba al que se alzaba con el triunfo, pero éstos, generosos, compartían su trofeo. A menos que las patadas hubieran caldeado los ánimos durante el cotejo.

Crecimos, nos fuimos… y la cancha quedó en el olvido. Aún se alza el letrero prohibiendo botar basura. Pero ya nadie lo respeta.

Rodrigo Alejandro Torres López

CATEGORÍA MUJERES CREADORAS

Cine negro

Aquí, todos están hechos de barro, menos yo. Familias completas, viven como un montón de polvo. En sus casas, el viento de la tarde, los arrastra a su voluntad, mientras comen y sueñan como les fue señalado.

A mí, me dejaron aquí hace demasiado tiempo. Quise ser barro, quise ser piedra y animal de trabajo. Pero simplemente no pude, porque yo, soy una actriz de cine negro, de los años 40.

Mis películas son de amor e intriga. En mis películas están prohibidos los golpes, los gritos, las palabras hirientes y la sangre. En este momento, estamos rodando “El halcón maltés” pero lamentablemente, el rodaje está parado. El actor protagónico, acostumbra a llegar tarde y borracho, agresivamente nos golpea sin razón alguna, esto nos ha dejado marcas que pensamos pueden ser imborrables. Su actitud repetitiva, ha demorado demasiado el desarrollo de la trama y la verdad, ya no aguanto más. Soy la protagonista de mis películas y esta se acabó para mí.

Como comprenderán, la actividad es secreta. Nadie en el pueblo sabe quién realmente soy y ya no quiero seguir con esta doble vida, es insostenible aprender mis líneas mientras cargo este vestuario de tristeza. Extrañaré a mis animales y me llevaré el recuerdo del agua caudalosa que disfrutaba siendo niña.

Los perros no debían ladrar y no ladraron, me miran extrañados, debe ser por los subtítulos, pensé. Les doy la poca agua que queda, nos despedimos con lágrimas, es hora de ampliar los horizontes, les explico. El pueblo duerme la siesta calurosa y seca de enero en el campo. Me ajusto el ala del sombrero, para que el sol no oscurezca mi piel de primer plano. Espero junto a las maletas, mientras repaso los textos en mi mente, mi representante vendrá a buscarme, para grabar mi nueva película.

Karen Bauer

SEGUNDO LUGAR

Álbum fotográfico

La mamá hoy no tiene que trabajar y ustedes no tienen que ir al colegio, con ese enunciado inicié la jornada. Ellos se dispusieron a hacer algo entretenido, partimos por ver el álbum fotográfico que me traje de la casa de mis padres, no había tenido tiempo para mostrárselo y a ellos les encanta revisar fotos y escuchar el relato de cada una de ellas. Ahí estaban esos momentos, personas y lugares inmortalizados.

-¿Quiénes son?

-Mira ahí están los tatas, los tíos y los primos de Santiago que pasaban las vacaciones acá en Santa Cruz.

-¡Qué lindos esos árboles!

-Esos eran los ciruelos que estaban en el terreno donde ahora está la villa.

-¿Y esos animales?

-Esos los criaban en el cerro, donde ahora están los paltos.

-¡Mira mamá! yo también quiero bañarme ahí.

-Ese es el río que está cerca de la casa de los tatas.

-¿Cuál río?

Caigo en razón, ellos no saben del caudaloso río donde pasábamos los veranos de infancia, ni del campo que atraía a los santiaguinos.

-¿Qué te pasa mamá?

-Nada, no pasa nada.

Y no es que no pase nada, pero me angustia pensar que hay muchos lugares que sólo podrán conocer en el relato de mis fotografías.

María José Guerra Contreras

TERCER LUGAR

Mi ayer y mi hoy

Junto los párpados, descanso un rato, la suavidad del césped acaricia estas desnudas manos, las aves penetran mis sentidos auditivos con sus expresiones sonoras y mi ser comienza a mirar hacia atrás. Abro los ojos, el cielo más claro que nunca ilumina un ganado que saluda mediante trotes gozosos, las calles de tierra, la casa a un lado emanando el olor del adobe, y mi cuerpo cubierto con un vestido otoñal rosa que abraza desde el cuello hasta los tobillos. Vuelvo a recostarme, mis pestañas se tocan una vez más, y mi mente redescubre la actualidad a medida que los huesos se entumecen por el cemento… abro los ojos, existe una niebla tóxica obstruyendo mi vista, los ruidos urbanos opacan los de las aves y mi hogar se transformó en un centro comercial. Al menos ahora puedo usar pantalones y mostrar escote.

Catalina Parrado

CATEGORÍA JUVENIL

PRIMER LUGAR

El fuego letal

Érase una vez, en la comunidad de Extremadura, un pobre hijo que paseaba por las calles desesperado, buscando una solución para la enfermedad de su madre. Ella había caído enferma por razones desconocidas que ningún doctor entendía.

Sin embargo, el hijo había escuchado sobre Maggie, una mujer vieja, conocida por dar solución a todo tipo de enfermedad. Tras una larga búsqueda, llegaron a las puertas de la anciana.

La mujer les dijo que la enfermedad solo sería curada cuando el hijo llevara a su madre al único bosque de Extremadura. La anciana no podía acompañarlos, porque tenía el ingreso prohibido. En el bosque, tendrían que quemar el árbol más alto con un fuego dado por Maggie, ya que, en las raíces de éste, se encontraba la savia que salvaría a la madre.

Ya conseguida la savia, el hijo con su madre se fueron del bosque, felices con los resultados. La madre se había recuperado.

Unos días después, Maggie visita el bosque. El fuego se había expandido y ya no quedaban ni árboles, ni animales, ni guardabosques. Ella reía. Su plan había resultado exitoso. Ahora podría ocupar el terreno para hacer construcciones y ganar dinero.

Paula Sepúlveda Araya

SEGUNDO LUGAR

Un puente sin propósito

Muchas veces al ir de viaje hacia Requínoa pasábamos por el puente que se eleva sobre el río Cachapoal. Yo lo veía y siempre me preguntaba, ¿por qué tiene que ser tan alto?, no hay casi nada de agua, no tiene sentido. Nunca comprendí como un puente tan alto podría servir para un río tan pequeño.

Mis padres y abuelos me contaban historias de tiempos en los que el río se desbordaba y llegaba a tocar el puente. Yo nunca pude creer del todo estas historias, pues veía solo un pequeño hilo de agua corriendo por debajo del puente, a veces era un poco más, a veces un poco menos, e incluso, hace uno o dos años no corría prácticamente nada de agua por el río. Yo lo veía y me generaba cierta tristeza.

Imaginar que en un momento ese pequeño riachuelo llegaba a rebalsar al puente me parecía algo imposible, hasta que este año con las nuevas lluvias vi el río recuperando su caudal; se veía que tenía más corriente, y había más agua, aunque no había recuperado su cauce original.

Al pasar por el viaducto, en un viaje al sur de Rancagua, lancé una rápida mirada a la cordillera, vi toda la nieve que había caído y por fin pude llegar a creer que aquellas historias del Cachapoal rebalsando el puente podían ser ciertas, y que al llegar la primavera, con los deshielos, podría volver a ver algo que no se veía desde la niñez de mi madre. Finalmente, el río Cachapoal sería digno de su nombre.

Martín Andrés Garrido Espinoza

TERCER LUGAR

La congoja del río

Río era hermoso, de largos cabellos cristalinos y rebeldes que caían entre las rocas creando pozas y lagos. Sus curvas sensuales pero salvajes, la profundidad de su corazón rodeado de piedras mortales y las criaturas que habitan entre ellas, le dieron respeto y veneración. Así, alcanzó el estatus de deidad y los humanos le celebraban, ofrendaban y cuidaban, a cambio, Río les brindaba de comer y de beber, daba frescor en verano y limpiaba el alma de quien se bañara en su cuerpo en las lunas llenas.

Una noche, humanos blancos de cuerpos acorazados le cruzaron sin permiso, montando criaturas que jamás había visto y en sus manos cargaban la muerte de sus adoradores. La sangre se derramó hasta sus manos y sus ojos azules lloraron al reconocer a quiénes yacían sin vida a sus pies.

Los años pasaron, los humanos blancos envenenaron su cuerpo, drenaron el curso de su sangre, se alimentan de su caudal y le prostituyen a quienes tienen sed. Su mirar ahora es turbio y lo que alguna vez fue profundidad ahora es un charco. Plásticos le visten, la basura le corona como quién fue deidad y hoy es producto. Venenos le bañan como culmine de su humillación.

Río vive dando funeral a las criaturas que su propio cuerpo tóxico mata. Recostado sobre una roca encoge su cuerpo para pasar la pena, luego ruega a la tierra tiemble y destruya el imperio de su asesino, le implora a las nubes que dejen caer la rabia que le acongoja, y con esta fuerza, Río arrasará con todo lo que le ha invadido, se hará libre otra vez y renacerá de entre las piedras y los escombros de la plaga que se quiso hacer pasar por dios.

Tahiel Aukan Farías Astudillo