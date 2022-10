Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Tu economía puede mejorar a partir de hoy gracias a los ingresos nuevos que llegan de la vía familiar, especialmente si surgen novedades relacionadas con los bienes inmuebles o con una herencia pendiente.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

La constancia debe ser tu guía en estos días si quieres encauzar bien tus asuntos. No tientes tanto la suerte y tómate más en serio las posibilidades que se te ofrecen con tu propio esfuerzo. A veces lo has tenido fácil, pero no siempre será así.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Es posible que ahora surjan para los Géminis posibilidades de viajes que suponen un esfuerzo en el presupuesto, sobre todo si tienen familia, pero merecerá la pena, sobre todo si los ves como una inversión para tus negocios o si dependes de tu creatividad.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Hoy es un día favorable para consolidar relaciones un tanto inestables, tanto en el terreno amoroso como en el de la amistad. Puede haber conflictos en el seno de tu familia pero no vas a verte involucrado.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Los favores que le pides a tu pareja cada vez se hacen más de rogar, tal vez sea un indicativo de que la pasión inicial se va cambiando, y tendrás que buscar bases más duraderas para consolidar la relación, si es que te interesa.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tendrás que dominar los nervios si quieres disfrutar plenamente de un reencuentro próximo; la ansiedad por volver a ver a esa persona puede hacerte sufrir trastornos estomacales. Céntrate en terminar tareas que llevabas tiempo sin atender y serán un buen alivio.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Te sentirás con la energía y el dinamismo necesarios para dar el rumbo que hace tiempo está buscando a tu vida profesional. Las condiciones han cambiado en los últimos tiempos y puedes vislumbrar el hueco por el que conseguir el éxito.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Está bien ayudar a los amigos, aunque en determinadas circunstancias deberías esperar a que te lo pidiesen. Aunque actúes con la mejor de las intenciones, puedes interferir en cuestiones demasiado privadas. Mantente a la expectativa.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

La buena suerte te acompañará en todos los terrenos y no tendrás más que elegir en cuál quieres potenciarla para ponerte manos a la obra. Será el amor el que menos atención necesite, la relación de pareja, si la tienes, irá viento en popa; si no, podrías encontrar con quien establecerla.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

En lo que respecta a tu entorno más íntimo, el de tu familia, parece que por fin las cosas vuelven al buen camino. Poco a poco se solucionan esos problemas pendientes, que enturbiaban la armonía de tu hogar con incómodas tensiones.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

La pasión que has vivido en los últimos tiempos con tu pareja tiende a enfriarse, pero descubrirás nuevos puntos en común con ella que te llevarán a otro tipo de diversiones y tal vez de formas de vida más acordes a tus gustos.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Comparte tus ideas y proyectos profesionales con tus superiores en el trabajo, solo así conseguirás que conozcan tu valía y ello te puede ser útil para una mejora inmediata. Recibirás una invitación familiar.